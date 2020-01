Hannover

Zwei ehemalige Geschäftsführer der Dax Bierbörse müssen nach einem Ordnungswidrigkeitenverfahren jeweils 1000 Euro Geldbuße zahlen. Nach Überzeugung des Amtsgerichts Hannover trafen sie keinerlei Vorsorge, die Diskriminierung von Schwarzafrikanern an der Einlasstür ihrer Diskothek zu verhindern. So konnte es passieren, dass Türsteher mehreren Ausländern den Zugang zum Klub an der Hamburger Allee verweigerten – völlig grundlos, wie Richter Melle Klinkenborg feststellte. Er sprach in seinem Urteil von „einer in der Dax Bierbörse geübten Praxis, Gäste mit schwarzer Hautfarbe tendenziell nicht einzulassen“ und somit aufgrund ihrer ethnischen Herkunft zu diskriminieren. Die Verteidiger der 74 und 67 Jahre alten Geschäftsleute haben gegen das Urteil Rechtsbeschwerde beim Oberlandesgericht Celle eingelegt.

„Nächste Woche vielleicht“

Die Entscheidung basiert auf zwei Fällen, bei denen die Stadt Hannover den Geschäftsführern Bußgeldbescheide wegen fahrlässiger Verstöße gegen das Niedersächsische Gaststättengesetz zugestellt hatte. Am 30. September 2018 waren es drei Schwarzafrikaner im Alter zwischen 27 und 30 Jahren, die aus Hildesheim nach Hannover gereist waren und denen gegen 0.30 Uhr der Zugang zum Dax verweigert wurde – anders als den in der Warteschlange vor ihnen und hinter ihnen stehenden hellhäutigen Besuchern. Die drei seien ordentlich gekleidet gewesen, hätten weder Alkohol noch Drogen konsumiert und sich in keiner Weise auffällig verhalten, hieß es. Die Türsteher hätten ihnen keine Begründung genannt, erklärten sie vor Gericht, warum gerade sie außen vor bleiben mussten. „Einfach so“, soll laut Zeugenaussagen einer der Sicherheitsleute gesagt haben, „nächste Woche vielleicht“ ein anderer.

Fünfmal nicht hineingelassen

Ein 30-Jähriger, dem im Laufe weniger Monate fünfmal der Eintritt ins Dax verweigert wurde, wandte sich schließlich an die Antidiskriminierungsstelle der Stadt. Dort hielt man seine Aussagen für ebenso glaubwürdig wie das Gericht. „Die Zeugen, die eine schwarze Hautfarbe haben“, urteilte Klinkenborg, „haben bei der in der Hauptverhandlung erfolgten Inaugenscheinnahme ihres äußeren Erscheinungsbildes einen sehr ordentlichen, gut gekleideten und auch sehr höflichen, eher zurückhaltenden und somit tadellosen Eindruck hinterlassen.“

Der zweite Vorfall ereignete sich am 3. Februar 2019. Hier war es ein 34 Jahre alter Sudanese, der gemeinsam mit drei hellhäutigen Arbeitskollegen und Bekannten vor der Bierbörse stand – und als einziger aus der Warteschlange herausgezogen wurde. Eine 20-jährige Zeugin meinte, im Dax seien fast ausschließlich deutsche und aus Europa stammende Gäste erwünscht. Und ein deutscher Stammgast, 27 Jahre alt, erläuterte dem Gericht, dass Schwarzafrikaner so gut wie keine Chancen hätten, in die Diskothek im Bredero-Hochhaus eingelassen zu werden.

Türsteher widersprechen sich

Die teilweise widersprüchlichen Behauptungen der als Zeugen auftretenden Türsteher, die Schwarzafrikaner seien angetrunken gewesen, aggressiv aufgetreten oder hätten schon früher Hausverbot erteilt bekommen, brandmarkte das Gericht als „bewusste Falschaussagen“. Der Chef der Sicherheitsfirma sagte aus, mit den Dax-Geschäftsführern nie über Fragen der ethnischen Diskriminierung von Besuchern bei der Einlasskontrolle gesprochen zu haben. Darum habe er seinen Türstehern auch keinerlei Anweisungen für den Umgang mit Schwarzafrikanern oder Besuchern anderer Ethnien gegeben.

Die Disko-Betreiber hätten es versäumt, der Sicherheitsfirma klare vertragliche Vorgaben zu machen, dass in der Bierbörse niemand wegen seiner Hautfarbe benachteiligt werden darf, sagte Klinkenborg. Es habe keine entsprechende Unterweisung der Türsteher gegeben, und ihre Arbeit sei diesbezüglich auch nicht beaufsichtigt oder wenigstens stichprobenartig kontrolliert worden – und dafür trügen schlussendlich die zwei Geschäftsführer die Verantwortung.

Von Michael Zgoll