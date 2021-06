Hannover

Das Papier ist vergilbt, manche Seiten zerbröseln unter seinen Fingern. Behutsam blättert Heinz-Günther Metzger im Ordner mit den Zeitungsartikeln, die er selbst geschrieben hat. Einige sind fast 75 Jahre alt. In den Fünfzigern schrieb der HAZ-Redakteur über einen neuen Modetanz namens Cha-Cha-Cha und über Ghanas Weg in die Unabhängigkeit vom Kolonialismus. Er war dabei, als bei der Berliner Funkausstellung das Farbfernsehen vorgestellt wurde („Man war umgeworfen!“) und er schrieb über den Ausbau der A7 nach Hamburg um 1960.

Engagierter Politiker: Heinz-Günther Metzger (sitzend links) 1974 als Ratsherr im Rat der Stadt. Quelle: Herbert Rogge

„Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich in meinem Beruf richtig war“, sagt Metzger. Hellwach und zugleich sehr präsidial wirkt der weißhaarige Herr, wenn er in seinem Haus in Benthe aus seinem Leben erzählt. Ein ebenso origineller und schlagfertiger wie distinguierter Geist. Man käme nicht auf die Idee, dass er am 3. Juni 100 Jahre alt wird.

Seit 1947 arbeitete er als Journalist in Hannover: Heinz-Günther Metzger. Quelle: Tim Schaarschmidt

Metzger, aufgewachsen in Kirchrode, kam 1942 als Soldat vor El Alamein in britische Gefangenschaft („Das war gut zu ertragen“), die er größtenteils in Kanada verlebte. Dort lernte er die amerikanische Presse kennen, etwa das Time Magazine. „Ich war davon sehr angetan“, sagt er. Nach seiner Heimkehr kam er über einen Nachbarn seiner Eltern zu den „Hannoverschen Neuesten Nachrichten“, am 1. Mai 1947 hatte er dort seinen ersten Arbeitstag als Volontär.

Seit 1949 bei der HAZ

Als dann im August 1949 erstmals die HAZ erschien, hatte er ein Vorstellungsgespräch bei Verleger Erich Madsack: „Das war ein echter Grandseigneur“, sagt Metzger. Er bekam den Job. „Ich war vom ersten Tag an dabei“, sagt er. Er sollte bis zu seinem Ruhestand 1985 bei der HAZ bleiben.

Mit alten Zeitungsartikeln: Heinz-Günther Metzger schaut zufrieden auf sein Berufsleben zurück. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Anfangs waren die Zeitungen dünn, es gab ja kaum Papier“, erinnert er sich. Die Stadt lag ums Anzeiger-Hochhaus noch in Trümmern, als er dort für den Bleisatz das Lesen von Spiegelschrift lernte. „Druck- und Setzmaschinen waren teils zerstört; wir mussten früh anfangen zu drucken, um die ganze Auflage produzieren zu können“, sagt er. Metzger (Kürzel: hgm) leitete lange das Ressort „Welt im Spiegel“. Er kann noch davon erzählen, wie Agenturmeldungen per Fernschreiber als Lochstreifen aus der Maschine kamen.

Made by Metzger: Die Extrablätter der HAZ zur Mondlandung stießen 1969 auf immenses Interesse. Quelle: Benne

Als Journalist bereiste er die halbe Welt – Osaka und Brüssel, die USA, Kenia und Leningrad. „Mein persönliches Der spannendste Tag sei aber die Mondlandung 1969 gewesen. Mitten in der Nacht produzierte er mit seinem Team im Anzeiger-Hochhaus ein Extrablatt, das dann am Morgen in der City verteilt wurde – und reißenden Absatz fand.

Ein Journalist und Gentleman: Heinz-Günther Metzger im Jahr 1985. Quelle: Handout

In der Redaktion erlebte er den Niedergang der Schreibmaschinen und den Siegeszug der Computer mit, die Umstellung von Blei- auf Fotosatz. Als die HAZ 1975 vom kleineren Berliner Format aufs größere Nordische Format umstellte, übernahm er die „Zentralredaktion“, die für die Partnerzeitungen den Inhalt der „großen“ HAZ ins kleine Format transformierte.

Er kandidierte als Oberbürgermeister

Gewissermaßen nebenbei engagierte er sich im Deutschen Journalistenverband (DJV), dessen Landesvorsitzender er 25 Jahre lang war – und er ging in die Politik. Früh hatte er zur CDU gefunden. „Ich mochte den SPD-Mann Kurt Schumacher einfach nicht“, sagt er. Und irgendwann bat seine Partei ihn, für den Rat zu kandidieren.

Politische Köpfe: Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU), Rechtsanwältin Helga Hansen, Landtagspräsident Bruno Brandes und Ehefrau Barbara 1981 mit Heinz-Günther Metzger (von links). Quelle: Wilhelm Hauschild

Einen Interessenkonflikt mit seiner Arbeit als Journalist sah er nicht, zumal sein Ressort laut Impressum „Unpolitische Nachrichten und Vermischtes“ hieß. Von 1961 bis 1976 amtierte er als Ratsherr. „Eine Schweinearbeit, das wird in der Öffentlichkeit gerne übersehen“, sagt er. Als Vorsitzender des Kulturausschusses genoss er immerhin ein Privileg: „Ich kam umsonst in Museen und den Zoo“, sagt er mit breitem Lächeln.

„Unpolitische Nachrichten und Vermischtes“: Das Impressum der HAZ von 1954 – Metzger leitete damals das Ressort „Welt im Spiegel“. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Jahr 1972 kandidierte er sogar für den Posten des Oberbürgermeisters. Plakate mit seinem Konterfei hingen in der Stadt. „Meine beiden Töchter waren nicht sehr happy, in der Schule wurden sie angemacht“, sagt er. Metzger verlor damals gegen einen 28-jährigen SPD-Jungpolitiker namens Herbert Schmalstieg. „Mir war im Grunde klar, dass es nichts werden würde – ich hab es anstandshalber gemacht“, sagt Metzger heute.

Gut vernetzt: Heinz-Günther Metzger (rechts) 1975 neben Herbert Schmalstieg. Quelle: Herbert Rogge

100. Geburtstag mit der Familie

In einer Wahlzeitschrift war Schmalstieg – hinter Metzgers Rücken, wie er betont – unfair attackiert worden. Das Verhältnis der Männer war anfangs schlecht. „Das hat sich später sehr geändert“, sagt Metzger. Bis heute verwahrt er respektvolle Briefe, die er mit Schmalstieg später austauschte. Der Langzeit-OB gratulierte Metzger auch, als dieser das Niedersächsische Verdienstkreuz und den Ehrenring des Rates bekam.

Ein Gartenliebhaber und Vielleser: Heinz-Günther Metzger wird in dieser Woche 100 Jahre alt – und wirkt ungebrochen agil. Quelle: Tim Schaarschmidt

Als die HAZ in den Siebzigern aus dem Anzeiger-Hochhaus auszog, hatte der CDU-Ratsherr seinen Teil daran, dass der Verlag in der Landeshauptstadt blieb, statt in die Peripherie zu ziehen. Der umtriebige Laatzener Stadtdirektor Erich Panitz hatte auch seine Kommune als Standort ins Gespräch gebracht. Doch Metzger verhandelte mit dem damaligen Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht, und am Ende zog Madsack nach Kirchrode statt nach Laatzen.

Seinen 100. Geburtstag will der Witwer, der vier Enkel und zwei Urenkel hat, im Kreis der Familie feiern. Man spürt, dass er dankbar für sein Leben ist – und dass er seinem zweiten Jahrhundert neugierig entgegen sieht. Große Wünsche habe er jedoch nicht mehr, sagt er: „Wir haben doch alle viel zu viel.“

Von Simon Benne