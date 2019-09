Hannover

Wenn Doris Meier-Bruhn mit ihrem Sohn in die Stadt geht, will jeder Schritt gut überlegt sein. Hauke, der seit drei Jahren in einer Wohngruppe in Hainholz lebt, ist von Geburt an schwerbehindert. Der 22-Jährige sitzt im Rollstuhl, er kann sich mitteilen, indem er den Kopf dreht: nach rechts heißt ja, nach links...