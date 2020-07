Hannover

Schwerer Unfall auf der Autobahn 2 in Hannover Richtung Berlin: Ein Fußgänger ist am Montagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Bothfeld und Lahe von einem Lastwagen erfasst worden. Nach Polizeiangaben wurde der Mann dabei tödlich verletzt. Die A2 ist ab Hannover-Langenhagen komplett gesperrt. In der Gegenrichtung behindern Gaffer den Verkehr.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.25 Uhr. Laut Behördensprecher Michael Bertram hatte wohl ein Autofahrer aufgrund einer Panne anhalten und sein Fahrzeug auf dem Standstreifen abstellen müssen. „Anschließend ist der Mann offenbar aus bislang unbekannten Gründen auf die Fahrbahn geraten“, sagt er. Dabei sei das Opfer von einem herannahenden Lkw erfasst worden.

Vollsperrung Richtung Berlin

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf der A2. Die Autobahn ist bis auf Weiteres ab der Anschlussstelle Langenhagen Richtung Berlin voll gesperrt. Die Verkehrsmanagementzentrale bittet alle Autofahrer, im Stau eine Rettungsgasse zu bilden. Auch in Richtung Dortmund staut sich der Verkehr bereits bis zur Abfahrt Lahe, weil Gaffer an der Unfallstelle abbremsen. Ein Ende des Einsatzes ist noch nicht absehbar.

Von Peer Hellerling