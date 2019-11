Eine Stadtbahn hat am Donnerstagabend in Hannover-Vahrenwald eine Fußgängerin erfasst. Die Frau war unmittelbar vor der Haltestelle Dragonerstraße auf die Schienen gelaufen. Das Opfer wurde auf das gegenüber liegende Gleis geschleudert und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.