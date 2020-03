Hannover

Sie gehören selbst zu denen, die unter der Krise leiden: Das GOP hat auf Kurzarbeit umgestellt, der Spielbetrieb in dem Varieté an der Georgstraße ruht. „Die kommenden Wochen werden uns allen viel abverlangen, und wir hoffen auf einen starken Zusammenhalt“, sagt GOP-Direktor Dennis Bohnecke. Seine Mitarbeiter und er wollen in der aktuellen Situation anderen Betroffenen helfen: „Menschen, die in dieser schwierigen Zeit nicht auf Familie oder Freunde zurückgreifen können, brauchen unsere Unterstützung“, sagt der 41-Jährige.

Die GOP-Mitarbeiter wollen daher für Menschen, die zur Corona-Risikogruppe zählen, einkaufen gehen, Hunde ausführen oder sogar als Erntehelfer bei Bauern aktiv werden. Wer auf Hilfe angewiesen sei oder solche Personen kenne, solle sich unter info-hannover@variete.de an sie wenden, heißt es in einem Aufruf der GOP-Mannschaft. Bis zu 150 Mitarbeiter stünden bereit, sagt Bohnecke – Künstler und Köche, Techniker und Veranstaltungskaufleute.

„Diese außergewöhnliche Situation erfordert außergewöhnliches Handeln“, sagt der Varieté-Direktor. Er setzt auf die Solidarität in der Stadt: „Wir staunen zusammen, wir lachen zusammen und auch in schwierigen Zeiten halten wir zusammen“, schreibt er in seinem Aufruf: „Wir alle sind Hannover!“

Hilfsgesuche können unter info-hannover@variete.de an das GOP-Team gerichtet werden.

Von Simon Benne