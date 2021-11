Hannover

„Sombra“ heißt Schatten. Schatten gibt es da, wo Licht ist. Wo ist Licht? Auf Bühnen zum Beispiel. An Schatten denkt man beim Begriff Bühne eher nicht. Und genau das ist der Ansatz des diesjährigen GOP-Wintervarietés in der Orangerie Herrenhausen. „Sombra“ setzt auf das Wechselspiel von Licht und Schatten, es spielt mit Gegensätzen – und steht, ohne es zu wollen, auch für die unruhigen Zeiten, von denen nicht zuletzt auch die Kultur dramatisch betroffen war in den vergangenen knapp zwei Jahren. Freitag war Galapremiere – und da ging es vor gut 400 geladenen Gästen vor allem um exzellente Varietékunst.

Mystik in Licht, Bewegung und Ton

Vor der Show gibt es warme Worte von den Machern. Harald Böhlmann, langjähriger Kulturdezernent der Stadt und Erfinder des Kleinen Festes, berichtet über eineinhalb Jahre leidvolle Erfahrungen mit der Organisation von Kulturveranstaltungen in der Pandemie. So musste im vergangenen Jahr das Wintervarieté abgesagt werden und sein Kleines Fest zusammenschrumpfen. Werner Buss, Kreativdirektor des GOP verabschiedete sich nach fast drei Jahrzehnten von seinem Publikum. „Was haben wir in den vergangenen 28 Jahren für verrückte Sachen gemacht!“, ruft er in Matrosenshirt und Sakko – und fasst sich immer wieder ans Herz. Seine Lebensfreude und Energie hat er in all den Jahren auch auf seine Künstler übertragen.

Zur Galerie Licht, Schatten, Farbenspiele und Akrobatik: In der Orangerie verzaubern die Artistinnen und Artisten ihr Publikum.

„Wir leben diese Show – jeden Tag mehr“ sagt der vielfach ausgezeichnete Brasilianer Diego Salles, der bei „Sombra“ das Publikum am Vertikaltuch und als Teil einer Duo-Tanznummer verzaubert. Eine gewisse Mystik zieht sich durch den Abend, Licht oder eben nicht Licht spielt dabei eine wichtige Rolle, das gilt auch für Bilder, Töne oder Fragen nach dem Sinn des Seins, die um die Künstler herum in den Raum gestellt werden. Und während parallel im GOP an der Georgstraße quergestreifte Seeleute ihr Publikum fröhlich durch den „Sailors“-Abend schunkeln, werden hier Jonglage und Akrobatik komplett anders verpackt – und das nicht nur optisch, sondern auch musikalisch.

Livemusik und Elektrobeats

Verantwortlich dafür ist der Mann, den Diego Salles liebevoll den „Papa“ nennt. Der hannoversche Musiker Wolfgang Stute sieht mit seiner langen Lockenmähne selbst ein bisschen mystisch aus, und die Tonläufe, die er seiner Gitarre entlockt, sind mal gefühlig, dann wieder pures Drama. Die Künstler interagieren mit Stute – das verleiht den Nummern einen kleinen Zusatzkick oder, wie der scheidende GOP-Kreativdirektor Werner Buss es formuliert, „das Gewürz“. Auch bei der Musik stehen sich Stutes Livestücke und elektronische Beats gegenüber, Regisseur Nikos Hippler hat diese Gegensätze fein verwoben.

Aber es passt. Ohnehin hat der Abend einen guten Fluss, das Publikum lässt sich gern in diese Art der Schattenwelt mitnehmen. Es wird geführt von Helena Lehmann am Dance Pole, von Diabolo-Könner Akira Fukagawa, der biegsamen Französin Laura Picard, dem Jongleur Rodrigo Gil, Cyr-Artist Mikail Karahan und dem Duo Gema und Miguel.

Das Wintervarieté läuft bis zum 16. Januar.

Von Rüdiger Meise