Die vergangenen Monate haben seinen Optimismus auf eine harte Probe gestellt: „Der erste Lockdown hat noch Motivation freigesetzt“, sagt GOP-Direktor Dennis Bohnecke, „der zweite zermürbt uns.“ Der Varieté-Chef kann von Künstlern erzählen, die mit der erneuten Schließung der Veranstaltungssäle buchstäblich vor dem Nichts stehen. „Diese fällt in die umsatzstärkste Zeit und trifft uns hart“, sagt er.

„Der zweite Lockdown trifft uns hart“: GOP-Direktor Dennis Bohnecke. Quelle: HAZ-Archiv

Im Jahr 2020 zählte das Varieté an der Georgstraße rund 40 000 Gäste – und kam damit nur auf 21 Prozent der Besucherzahl des Vorjahres. Potenziell publikumswirksame Produktionen wurden gestrichen. Das Kindermusical „Der Zauberer von Oz“ soll nun vom 7. November 2021 an gespielt werden, die Show „Circus“ wird ab Januar 2022 nachgeholt. Schwarze Zahlen konnte das GOP in diesem Jahr nicht schreiben. Allerdings könnten die Verluste durch die Rekordergebnisse der Vorjahre kompensiert werden, sagt Bohnecke.

„Start mit purer Lebensfreude“

Obwohl der aktuelle Lockdown vorerst nur bis Januar verhängt ist, will das Varieté den Spielbetrieb erst am 11. März wieder aufnehmen. „Unsere Produktionen haben teils eine Vorbereitungszeit von zwei bis drei Jahren“, sagt GOP-Kreativdirektor Werner Buss. Da sei Planungssicherheit wichtig: „Und wir sind uns zu 99,9 Prozent sicher, dass es im März klappt.“

Zum Neustart soll dort die Afrika-Show „Le Club reloaded“ mit Musikern und Tänzern aus verschiedenen Ländern zu sehen sein. Sie will – wie schon ihre Vorgängershow 2017 – die multikulturelle Kreativität des modernen Afrika mit Livemusik und aufwendigen Kostümen präsentieren. „Wir werden mit purer Lebensfreude starten“, sagt Buss, „das ist genau das, was wir in dieser Zeit brauchen.“

Poetisch: "Der kleine Prinz auf Station 7" mit Tim Krieger ist eine familientaugliche Show. Quelle: GOP

Poetisch wird es im Frühjahr: „Der kleine Prinz auf Station 7“ ist dann vom 14. Mai bis 11. Juli zu sehen. In dem Familienstück von Markus Pabst geht es um einen Jungen, der Patient in einem Kinderhospiz ist – und um die Lebenslust, die aus der Kraft der Fantasie erwächst. „Das Bühnenbild wird dabei live während der Show erschaffen“, sagt Buss.

Eine Bar voller Wunder: Im Sommer kommt die Show "WunderBar" nach Hannover. Quelle: GOP

Im Sommer kommt vom 22. Juli bis 12. September die Produktion „WunderBar – Zauber der Begegnung“ nach Hannover, die im Juli in Münster uraufgeführt wurde. In der Show „Elektro“ (16. September bis 24. Oktober) ist dann ein „artistisches Konzert“ zu sehen: Akrobaten lösen darin mit ihren Bewegungen Klänge aus – eine artistische Reminiszenz an die elektronische Musik von den Siebzigerjahren bis heute.

Ein Spiel mit Licht und Schatten: „Sombra" soll in der Orangerie zu sehen sein. Quelle: GOP

In eine verruchte Hafenkneipe mit Seebären und Dirnen führt dann die Show „Sailors – Eine berauschende Nacht an Land“ (28. Oktober bis 2. Januar) – ein artistisch-musikalischer Ausflug in maritime Gefilde. Und am 26. November startet in der Orangerie das Wintervarieté „Sombra – Ein Spiel aus Licht und Schatten“. Dabei präsentiert ein internationales Ensemble zeitgenössischen Tanz in einem außergewöhnlichen Lichtdesign; die Musik dazu liefert der hannoversche Gitarrist Wolfgang Stute.

Karten gibt es unter (05 11) 30 18 67 10 oder – ebenso wie Gutscheine zum Ausdrucken daheim - unter www.variete.de.

Von Simon Benne