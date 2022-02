Hannover

Einer der ältesten Gewerbemieter in Hannovers einst feinster Einkaufspassage streicht die Segel. Die Kunstgalerie Mensing räumt ihren Standort in der Galerie Luise und zieht an die Georgstraße. „Wir sagen der Galerie Luise auf Wiedersehen“, sagt Standortleiterin Ilse Brockmann: „Seit mehr als zwei Jahren warten wir hier auf den Umbau – aber es passiert einfach nichts.“

Früher eine der ersten Adressen

Der Frust sitzt schon lange tief bei den Geschäftsbetreibern in der Passage. Die Querverbindung zwischen Theaterstraße – dort über die Langeschen Höfe – und Luisenstraße war früher eine der ersten Shoppingadressen der Stadt. Mittagsessen im Mövenpick-Marché unter der Glaskuppel und anschließend ein kleiner Bummel durch die Geschäfte, das gehörte zum Innenstadteinkauf für die besseren Kreise dazu. Doch davon ist nicht viel geblieben.

Seit Jahren versprechen die wechselnden Eigentümer eine Frischekur mit hohen Investitionen für die Passage. Die Gastronomie wurde erst heruntergewirtschaftet, dann geschlossen. Einige alteingesessene Geschäfte wie Lothar John (Einrichtung) und Kondla (Mode) halten die Stellung, am Kopfende zur Luisenstraße sind Bree und Sörens treue Mieter. Und insgesamt gelingt es dem Management, mit geschicktem Geschäftsbesatz kein Gefühl von übermäßigem Leerstand aufkommen zu lassen.

Gepflegt – aber kaum noch Laufkundschaft

Immer wieder präsentieren sich neue, teils temporäre Geschäftsmodelle. Alles ist sauber und gepflegt. „Aber es sind kaum noch Menschen in der Passage unterwegs“, sagt Mensing-Managerin Brockmann. Die Kunstgalerie hat ihre Stammkunden für den 27. Februar zum Abschied eingeladen. „Mit einem Paukenschlag“ wolle man gehen, heißt es in der Einladung.

Als es zahlreiche Bekundungen des Bedauerns hagelte, fiel Brockmann auf: Man hätte vielleicht dazuschreiben sollen, dass es an neuem Ort weitergeht. Die Galerie, die vor mehr als 60 Jahren in Hamm gegründet wurde und Standorte in Hamburg, Berlin, auf Sylt und künftig auch in Stuttgart hat, bezieht im März ein neues Geschäft in der Georgstraße.

Neuer Standort gegenüber der Oper

Ganz weiß und mit viel Fläche zum Hängen: Die neuen Räume der Galerie Mensing werden in der Georgstraße von Hannover gegenüber der Oper vorbereitet. Quelle: Conrad von Meding

Gegenüber der Oper, also ebenfalls in Premiumlage, lässt Mensing derzeit die neuen Räume herrichten. „Doppelt so viel Platz“ werde man dort haben, sagt Brockmann. Am 18. März wird Eröffnung gefeiert, US-Künstler Charles Fazzimo hat sich angekündigt. Die Galerie Mensing hat einen Schwerpunkt bei Popart und verwandten Richtungen. Vorher werden zum Abschied in der Galerie Luise Tom Boston, Detlef Rahn, Elena Lobanowa und Guildenstern erwartet. Die Galerie holt immer wieder international bekannte Künstler nach Hannover.

Momeni-Gruppe bedauert Fortgang

Beim Passageneigentümer, der Hamburger Momeni-Gruppe, bedauert Geschäftsführer Jan Heidelmann den Weggang des langjährigen Mieters. „Wir hätten die Galerie Mensing gerne behalten, aber der Mietvertrag lief aus“, sagt Heidelmann.

2019 hatte die Momeni-Gruppe die erneuerungsbedürftige Shoppingpassage gekauft und betont, dass man sie mit viel Geld erneuern und das Objekt danach lange im Eigentum halten wolle. Genau das hatte der Vorgänger, die Accom aus München, ebenfalls behauptet – passiert war dann nichts. Und auch bei Momeni verzögert sich der Umbaustart spürbar.

Umbau verzögert sich weiter

Erst wurde aus dem Sommer 2021 der Jahreswechsel, aber auch jetzt liegt nach Angaben von Heidelmann die Baugenehmigung der Stadt noch nicht vor. Danach müssten noch die Verträge mit dem Generalunternehmer unterzeichnet werden, damit der Bau losgehen kann. „Es ist aber wirklich ein enormer Druck dahinter“, verspricht Heidelmann.

20 Millionen Euro wolle man investieren, heißt es bei Momeni. Der Eingang zur Joachimstraße soll endlich wieder geöffnet werden, des Erscheinungsbild modernisiert und auch wieder Gastronomie angeheuert werden. Noch allerdings sei dafür niemand gefunden. Die Galerie wartet weiter auf ihren Neustart.

Von Conrad von Meding