Bunt geschminkt, mit Schnecke Schnick-Schnack als Handpuppe und einer Gitarre unter dem Arm: So besucht Uta Beger aus Garbsen alias Clownin Fidele schon seit mehr als 20 Jahren Kinder in Hannovers Krankenhäusern. Die Clinic-Clowns sind die willkommene Abwechslung für die jungen Patienten, um auch in schwierigen Zeiten, weit weg vom eigenen Zuhause und vielleicht sogar mit Schmerzen einmal lachen zu können.

Allerdings: Wegen der Corona-Pandemie sind die aufmunternden Besuche von Beger und ihren Kollegen, etwa im Kinderkrankenhaus Auf der Bult oder im Kleefelder Annastift vorerst sicherheitshalber abgesagt. Der Schutz vor dem Virus geht vor. Deshalb hat Beger das Vergnügen nun ins Digitale verlegt. Seit Ende April ist die ehrenamtliche Clownin jeden Montag ab 14 Uhr auf den im sozialen Netzwerk Facebook und beim Messenger Zoom zu sehen.

Für ihre kleinen Zuschauer spielt Beger selbst geschriebene Songs, reißt Witze und knotet Luftballonfiguren. „Wir als Aktion Kindertraum möchten auch während Corona für die Kinder und Familien da sein“, sagt die Garbsenerin. Dafür seien die Onlineauftritte eine gute Möglichkeit. Trotzdem ist das digitale Zusammentreffen noch etwas ungewohnt für die Clownin. „Das ist natürlich alles ganz anders“, sagt Beger. Online könne sie nicht die Stimmungen und Reaktionen ihrer jungen Zuschauer sehen. Zum Lachen bringen will sie sie trotzdem.

Shows gegen Sorgen und Langeweile

Und das nicht nur in Hannover: Durch die Onlineportale können sich Kinder in ganz Deutschland die Showeinlagen der Clownin ansehen. „Die letzten Liveschaltungen haben zum Beispiel auch Zuschauer aus Karlsruhe angeschaut“, sagt Katja Banik, Pressesprecherin der Wohltätigkeitsorganisation Aktion Kindertraum, die Beger und die anderen Clinic Clowns unterstützt. Das Angebot sei dabei nicht nur für Kinder in den Krankenhäusern. „Zu Hause haben die Kleinen jetzt oft Langeweile“, sagt Banik. Auch dann seien die Auftritte der Clownin eine gute Ablenkung.

Fidele ist auf der Facebookseite von Aktion Kindertraum unter www.facebook.com/AktionKindertraum und auf der Kommunikationsplattform Zoom zu sehen.

Von Jacqueline Hadasch