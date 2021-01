Hannover

Was der eine nicht mehr benötigt, kann für den anderen ein Schatz sein. Die sechs Nischen der Kellerfenster eines Gebäudes der Wohnungsgenossenschaft Gartenheim an der Heidornstraße/Ecke Spielhagenstraße hatten sich zuletzt bei vielen Anwohnern und Passanten als Orte des Tausches von gebrauchten Dingen etabliert. Jeder, der einen Gegenstand nicht mehr brauchte, konnte ihn in den kleinen Tauschnischen abstellen und sich dafür etwas anderes nehmen. Doch seit Kurzem hat das Tauschen ein Ende: Die Wohnungsgenossenschaft hat Gitterroste an den Nischen angebracht, die den Fenstersims versperren.

Bücher, Weihnachtsdekoration und Teetasse

Eine Anwohnerin und Nutzerin der Tauschnischen kann das nicht verstehen. „Ich bin etwas enttäuscht darüber“, sagt sie. Es habe keinen Hinweis von Gartenheim gegeben, dass nichts mehr auf die Simse der Kellerfenster gestellt werden solle. „Hier wurden zum Beispiel gebrauchte Weihnachtsdeko, Bücher, aber manchmal auch noch verpackte Dinge wie Frotteehandtücher oder eine Teetasse mit Tee und Kandiszucker getauscht“, erzählt die Anwohnerin. Natürlich hätten auch hin und wieder mal ein ausgetretener Schuh oder anderer Müll dort gestanden, aber die Nutzer der Tauschnischen hätten derartigen Abfall immer wieder entsorgt.

Manchmal hätten die Tauschenden auch kleine Dankeszettel hinterlassen, sagt die Anwohnerin. Gerade für Menschen mit wenig Geld sei die spezielle Tauschbörse eine sinnvolle Sache gewesen, bei der auch der Nachhaltigkeitsgedanke eine Rolle spielte. Nachdem die Fenster vergittert wurden, war denn auch ein Zettel eines offenbar verärgerten Nutzers mit der Botschaft zu entdecken: „Gemein! Hier hatte sich ein soziales, nachhaltiges Nachbarschaftsprojekt entwickelt!!!“

Not macht erfinderisch: Weil die Fensternischen vergittert wurden, hat nun jemand einen Gegenstand zum Tauschen in der Nische des benachbarten Hauses abgelegt. Quelle: Lisa Eimermacher

„Wir haben ein Schreiben mit einem Foto von Aha bekommen, dass dort Abfall und Sperrmüll aufzufinden seien, die wir entfernen sollten“, sagt Simon Keiter, kaufmännischer Angestellter in der Reparatur- und Technikabteilung von Gartenheim. Das Bild habe das kommunale Entsorgungsunternehmen Aha im Zusammenhang mit dessen Müllmelde-App erreicht, das eine Vermüllung zeige. Daher habe die Wohnungsgenossenschaft die Roste an den Nischen angebracht, sagt Keiter. Vorab habe er allerdings keine direkten Beschwerden von Mietern bekommen.

Kommt eine neue Tauschecke von Gartenheim ?

Nachdem die Gitter angebracht worden seien, habe er mit einer Mieterin gesprochen, die zwar auch die Vorteile der Tauschnische geschätzt habe, aber die Vergitterung begrüße, sagt Keiter. „Sie sagte, dass es dort öfter Verunreinigungen gegeben und auch einmal ein PC im Regen gestanden habe.“ Gartenheim sei allerdings ohnehin gerade dabei, den betreffenden Bereich umzugestalten. So denke man darüber nach, in der Gegend ein Bücherregal aufzustellen oder eventuell eine neue Tauschecke einzurichten.

Die Anwohner würden sich sicherlich freuen, wenn ein Ort zum Tauschen zurückkehren würde: Wenige Meter neben den nun vergitterten Fenstern liegen bereits die nächsten Tauschgegenstände – in der Kellerfensternische des benachbarten Hauses.

Von Lisa Eimermacher