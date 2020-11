Hannover

Der deutsche Begriff Garten leitet sich etymologisch von Gerte ab. Indogermanisch gher oder garda und später Ghortos, womit ja lateinisch hortus verwandt ist. Gemeint sind Weiden-, Haselnussruten oder andere Gerten, die ineinander verflochten den ursprünglich in der Nähe des Hauses gelegenen Garten umfriedeten. Das niederländische Wort für Garten tuin geht auf das altnordische tún zurück, was Zaun bedeutet. Im Plattdeutschen heißt Zaun immer noch Tuun.

Der dem Wort Garten in der heutigen Form zugrundeliegende Begriff ist demnach umfriedetes Land zum Zweck des Anbaus von Pflanzen. Der Garten stand wie das Haus unter besonderem rechtlichem Schutz, wie den Hausfrieden gab es auch den Gartenfrieden. Auch wenn in vielen Kulturen die Gärten sehr unterschiedlich aussahen, ist dieser geschützte, umfriedete Raum überall vorhanden. Ob im alten Ägypten, in Japan und China oder Europa. Wer es sich leisten konnte, nutzte hohe Mauern, die anderen eben Zäune und Hecken. Grund dafür ist einerseits die Verbindung zum Haus, andererseits die hohen Investitionen an Zeit und Geld, die diesen Schutz lohnend machen. Und vielleicht auch die besondere emotionale Bindung zu diesem Fleckchen Erde? Gärten produzieren auf relativ kleinem Grund hohe Ernten, die viel mehr Handarbeit erfordern als die Landwirtschaft, wo schon seit Jahrtausenden Tiere als Helfer eingesetzt wurden, seien es Pferde oder Ochsen.

Anzeige

Gartenkultur als kulturellen Anspruch verstehen

Im Unterschied zur Landwirtschaft hat der Garten fast immer auch einen ästhetischen Anspruch. Mit dem Anbau der ersten Blume, die nicht gegessen wurde, begann die Gartenkultur. Etymologisch kommt das Wort Kultur von Colére, das sowohl die Bodenkultur als auch die Pflege des Körpers und des Geistes bezeichnet. Im 20. Jahrhundert verschob sich der Schwerpunkt auf das Geistige, aber wir als Gärtner haben natürlich einen ganzheitlich kulturellen Anspruch.

„Fangen wir mal hinter unserer Terrassentür an“: Ronald Clark im Berggarten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Gartendenken im engeren Sinne bedeutet einen Garten langfristig so zu bestellen, dass er im Einklang mit den natürlichen Ressourcen Pflanzen produziert. Es ist der ewige Kreislauf vom Wachsen, Gedeihen und Vergehen, der nur funktionieren kann, wenn ich sorgfältig mit dem Boden und den Pflanzen umgehe. Alles, was ich in einen Garten hineintue, bekomme ich wieder zurück. Spritze ich Gift, brauche ich mich nicht zu wundern, dass es in meinen geernteten Früchten ist. Mineralischer Dünger laugt den Boden aus, reduziert die Bodenaktivitäten und macht die Pflanzen anfällig gegen Schädlinge und Krankheiten, die ich dann wieder mit Gift bekämpfen muss. Also ein Teufelskreis. So kann ein Garten sinnvoll nicht auf Dauer bewirtschaftet werden. Das ist unmittelbar und leicht verständlich.

Nachhaltigkeit als Grundprinzip für menschliches Handeln

Analog kann die ganze Welt als Garten betrachtet werden. Gartendenken bedeutet auch, mit den natürlichen Ressourcen langfristig achtsam umzugehen. Das trifft wohl für den Begriff Nachhaltigkeit zu, aber Gartendenken ist eben mehr. Es stellt immer den Menschen in den Mittelpunkt, der den Garten pflegt. Denn ein Garten bedeutet immer Eingriff, mal mehr, mal weniger. Sonst wächst er schnell zu und ist eben für den Menschen nicht mehr nutzbar. Wer sich mal einen Sommer nicht um seinen Garten gekümmert hat, weiß, wovon ich spreche. Er ist kaum wiederzuerkennen. Für die Erde als Ganzes mag es ja nett sein, wenn der Mensch sich mal eine Saison ganz von der Welt verabschiedet. In Ansätzen haben wir es bei der Corona-Krise gemerkt, als über Neu Dehli zum ersten Mal seit Jahren wieder der blaue Himmel zu sehen war.

Denn Garten sollte immer auch einen kulturellen Anspruch haben, eben Gartenkultur. Das unterscheidet Gartendenken von der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit impliziert oft Verzicht, ich muss etwas „für die Umwelt“ machen, was überhaupt keinen Spaß macht. Deshalb lassen wir es oft bei guten Vorsätzen oder verschieben sinnvolles Handeln auf später, meist sogar spätere Generationen. Ob Klima, Bodenverbrauch, Artensterben: Das Wissen ist da, aber lieber Augen zu- und kurzfristig weitermachen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Kann es sein, dass zu diesem Denken auch der Umwelt- und Naturschutz beiträgt? Natur braucht auch keinen Schutz! Die Natur, also das Leben insgesamt, hat wohl noch ein paar Milliarden Jahre Zeit. Sie hat sich immer wieder von großen Katastrophen erholt, viele Pflanzen- und Tierarten wie die Dinosaurier nicht. Die Natur hat nur zwei große Probleme: Die Sonne wird zur Supernova, und alles verdampft, oder wir stehen einer intergalaktischen Autobahn im Wege und werden mal eben weggesprengt. Wenn der Mensch meint, das Klima und die Natur zu schützen, stellt er sich außerhalb oder sogar über beide, er ist nicht mehr Teil des Systems.

Wir sollten uns nicht einbilden, die Natur schützen zu müssen, sondern versuchen, im Sinne des Gartendenkens die Menschheit langfristig zu erhalten. Also Menschenschutz. Dazu gehört ein sorgsamer Umgang mit unseren Ressourcen Luft, Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen. Der Mensch greift ein, aber so sorgsam, dass die natürlichen Grundlagen zwar verändert werden, aber im Sinne des Kreislaufes ihm weiterhin zur Verfügung stehen.

Wie nutzen wir Gärten?

Und was ist nun Gartenhandeln? Im Kleinen müsste man sich erst einmal einen Privatgarten anschauen. Welche Pflanzen habe ich, habe ich überhaupt welche? Viele Gärten spiegeln unseren Umgang mit der Mitwelt sehr gut wider. Waren es vor einigen Jahrzehnten noch die drei großen R, wie Rasen, Rosen, Rhododendron, sind es heute die Kiesgärten. Unten ein Flies, darauf eine dicke Schicht Kies und neben zwei größeren Steinbrocken noch eine schlecht geschnittene, auf japanischen Bonsai getrimmte Kiefer. Ein Garten macht Arbeit, und ich will doch entspannen. Dann wird noch das große Gerät angeschafft, vom Laubbläser bis hin zum riesigen Barbecue Grill. Ein Gasbrenner noch für das böse Unkraut, was sich partout nicht an die vegetationsfreie Fläche halten will. Und die teuren Lounge-Möbel aus Kunststoff nicht vergessen. Exklusiver Blick über eine Gartenwüste, auch gern die Gärten des Grauens genannt.

„Unten ein Flies, darauf eine dicke Schicht Kies und neben zwei größeren Steinbrocken noch eine schlecht geschnittene, auf japanischen Bonsai getrimmte Kiefer“: Immer mehr Menschen wollen Gartenarbeit vermeiden. Aber warum nur? Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Auf der höheren Ebene spiegelt sich das wider in der ausgeräumten Landschaft mit Maiswüsten und dem SUV vor der Tür. Überfischung der Meere, Abholzen der Urwälder für Sojafelder – das ist dann die globale Größenordnung. Warum wundern wir uns dann über Artensterben, über Klimawandel und andere Folgen unseres Handelns? Gleichzeitig haben wir doch ein Bedürfnis nach einer intakten Welt. Wie sonst konnte das Referendum zu Bienen in Bayern so schnell so viele Unterschriften bekommen?

Nachhaltigkeit im eigenen Vorgarten

Fangen wir auch hier mal hinter unserer Terrassentür an. Ist Gartenarbeit wirklich Arbeit? Ich meine jetzt nicht einen viele Tausend Quadratmeter großen Park, sondern die normale Hausgartengröße. Statt sich in einem Fitnessstudio abzustrampeln, ist beim Mähen einer Wiese doch der Erfolg gleich sichtbar. Und eine Sense hat so gut wie keinen ökologischen Fußabdruck. Eine Vielfalt von Gehölzen, Stauden und wandernden Ein- und Zweijährigen ist gut für den Boden, die vielen Tiere und vor allem für die Seele des Pflegenden. Gemischt mit Obst- und Gemüsepflanzen geht die Liebe auch durch den Magen. Natürlich braucht so ein Garten Zeit, aber so viel Freizeit hatte noch keine Generation vor uns, und Gartenpflege ist eine der sinnvollsten und erfüllendsten Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Und wird mit einer tiefen Freude belohnt, wenn man nach getaner Arbeit das wunderschöne, blühende Stückchen Erde anschaut. Auch entspannen ist Teil der Gartenarbeit!

Lesen Sie auch

Ein weiterer Aspekt ist die Landwirtschaft. Auch hier könnte Gartenhandeln vieles bewirken. Regionale Produkte aus nachhaltig bewirtschafteter Landwirtschaft kosten zwar mehr, aber im Gegensatz zum englischen Food, also Futter, haben wir in Deutschland den Begriff Lebensmittel. Mittel zum Leben. Und diese Landschaft wäre nicht nur nachhaltiger, sondern insgesamt auch viel schöner. Die Sehnsucht nach kleinteiliger Felderwirtschaft wird meist nur noch durch die Werbung oder in Vorabendserien befriedigt, während es bei den meisten Flächen vor den Einfamilienhausgebieten an Dorfrändern genauso trostlos aussieht wie in den Gärten. Wie viel ist uns also eine abwechslungsreiche Landschaft mit gesunden Produkten wert?

Auch global können wir dafür sorgen, dass die Ressourcen geschont werden. Von Flugreisen über Palmöl in diversen Produkten bis hin zu Hühnerfüßen und Altkleidung, die wir nach Afrika schicken. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel ein zweifelhafter Spruch. Denn der Klimawandel sorgt bei uns nicht nur für mildere Winter und trockene Sommer, sondern ist in vielen Teilen der Welt schlicht eine Katastrophe.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es

Mein Fazit, ich halte es mit dem Spruch von Erich Kästner: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also nicht lamentieren, sondern etwas tun. Im Kleinen wie im Großen. Dabei schadet es nicht, ruhig mal langfristig zu denken und handeln. Unsere nachfolgenden Generationen fordern eine Kehrtwende. Machen wir Älteren ihnen Mut sich weiter einzumischen, aktiv zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Aber bitte nicht nur im Sinne des technischen Umweltschutzes. Denn um beim Bild des Gartenhandelns zu bleiben, unsere Welt soll nicht nur funktionieren, sondern auch schön und lebenswert sein.

Von Ronald Clark