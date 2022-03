Hannover

Der Frühling naht, die Außenterrassen der Cafés und Restaurants öffnen, doch die Stimmung unter Hannovers Gastronomen ist mies. Sie leiden noch immer unter dem Fachkräftemangel. Aber nicht nur ausgebildete Köche und Kellner fehlen, sondern auch Hilfskräfte. „Wir nehmen alle. Der derzeitige Personalmangel ist die größte Herausforderung für die gesamte Branche seit Langem“, sagt Björn Hensoldt von der Firma Gastro Trends, zu der unter anderem Reimanns Eck am Weißekreuzplatz und die Nordkurve am Stadion gehören.

Mindestlohn spielt keine Rolle mehr – längst drüber

Bietet Vergünstigungen: Björn Hensoldt von der Firma Gastro Trends. Quelle: Samantha Franson

Inzwischen bietet Hensoldt allen Arbeitswilligen Vergünstigungen an. „Ein Reifenhändler gibt unseren Mitarbeitern Rabatte. Zudem können sie in allen unseren Restaurants vergünstigt speisen“, sagt Hensoldt. Der Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde spiele beim Gehalt gar keine Rolle mehr, Aushilfskräfte bekämen deutlich mehr.

Einbruch von Minijobs um 21 Prozent

Schuld ist unter anderem die Corona-Pandemie. In den vergangenen Jahren mussten Gastro-Betriebe immer wieder wochenlang schließen oder ihre Auslastung beschränken. Die Folge: Festangestellte gingen in Kurzarbeit, Minijobbern wurde gekündigt. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gasstätten (NGG) gab es in Stadt und Region Hannover Mitte vergangenen Jahres rund 109.000 Stellen auf 450-Euro-Basis, das sind 5700 weniger als zwei Jahre zuvor (minus 5 Prozent). Besonders betroffen sei das Gastgewerbe: Hier gingen im selben Zeitraum 3250 Minijobs verloren, ein Einbruch von 21 Prozent.

„Manche haben woanders einen Job gefunden“

Arbeitsplatzgarantie fehlte: Jörg Lange, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in der Region Hannover, kennt die Sorgen der Gastronomen. Quelle: Ilona Hottmann

„Wir konnten Aushilfen keine Arbeitsplatzsicherheit bieten“, sagt Jörg Lange, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in der Region Hannover. Das scheint sich jetzt zu rächen. Immer weniger Menschen lassen sich angesichts noch immer unsicherer Zeiten auf einen Minijob im Gastgewerbe ein. „Manche haben offenbar woanders einen Job gefunden, etwa bei Paketdiensten oder in Amazon-Logistikzentren“, vermutet Lange. In die Bredouille bringe das vor allem ländliche Wirte, die bei großen Familienfeiern noch stärker auf Aushilfskräfte angewiesen sind.

Doch auch bei den städtischen Wirten in Hannover ist die Not groß. „Wir finden einfach keine Leute“, sagt Jioti Panagiotis Katsano, Wirt des Restaurants Meteora in der City. Erschwerend komme jetzt hinzu, dass infolge des Kriegs in der Ukraine die Preise für Lebensmittel steigen, etwa für Speiseöl und Bier. „Und einen Mittagstisch anzubieten, lohnt sich nicht mehr, weil die Leute im Homeoffice bleiben“, sagt Katsano.

Feste werden storniert

Der Krieg und seine Auswirkungen macht den Wirten noch in anderer Weise zu schaffen. „Die Menschen haben keine Lust zu feiern. Wir erleben gerade die nächste Stornierungswelle von größeren Festen“, sagt Dehoga-Chef Lange, der zugleich das Hotel Lindenkrug in Limmer betreibt.

Wie es ist, als Minijobberin über Nacht den Nebenerwerb zu verlieren, weiß Studentin Franziska Kappmeier sehr genau. „Mir ist von jetzt auf gleich gekündigt worden“, sagt die Sonderpädagogik-Studentin. Sie betreute Menschen mit Behinderung auf 450-Euro-Basis. Die Schließung eines Restaurants im Landkreis Schaumburg während der Coronakrise hat sie mittelbar den Job gekostet. In dem Restaurant waren Menschen mit und ohne Einschränkungen beschäftigt. Die Festangestellten wurden nach der coronabedingten Schließung der Gaststätte weiter beschäftigt, sie sollten sich um die Menschen mit Einschränkungen kümmern und übernahmen damit die Aufgaben der Studentin.