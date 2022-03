Hannover

Wenn man am Hohen Ufer am Restaurant „Aresto“ entlang flaniert, ist es manchmal fast wie früher. In den Vormittagsstunden sitzt dann Feyzi Ekinci (54) vor seinem Lokal in der Sonne, winkt jedem zu, der vorbeikommt, begrüßt etliche Stammgäste und hält ein Schwätzchen. So wie immer, seit 32 Jahren.

Doch es ist nichts wie immer im Leben eines der bekanntesten Gastronomen der Stadt. Vor einem Jahr erlitt der Mann mit der Statue eines Hünen einen schweren Schlaganfall. „Ich war bei meinen Eltern in Vinnhorst zum Frühstück“, erinnert sich Ekinci, „da wurde mein linker Arm plötzlich taub.“ Eine seiner Schwägerinnen war ebenfalls anwesend, als Apothekerin begriff sie sofort, dass die Lage ernst war.

Nach Not-OP lag er im Koma

„Dass sie so schnell reagiert hat, hat Schlimmeres verhindert“, sagt Ekincis Bruder Cemal Can (56). Gemeinsam betreiben die beiden das „Aresto“, das benachbarte „A’Mura“ sowie das „Anesis“ an der Bödekerstraße. Ekinzi kam sofort in die MHH, wurde am Gehirn notoperiert, lag zunächst im Koma. Deutschland befand sich im Corona-Lockdown, nur ein Verwandter durfte den Patienten besuchen.

Auch wenn die Ärzte versicherten, dass die Operation gut verlaufen sei, war es eine Zeit voller Bangen und Hoffen. „Ich war am Boden zerstört“, sagt Cemal Can, der damals am Bett des Bruders wachte. Als er transportfähig war, kam Ekinci in die BDH-Klinik in Hessisch-Oldendorf, ein neurologisches Zentrum mit Intensivmedizin und Rehabilitation, wo er bis Ende August letzten Jahres behandelt wurde.

Im Sommer 2020: Die Brüder Feyzi Ekinci und Cemal Can mit ihren Enkelkindern am Hohen Ufer. Quelle: Christian Behrens

Von der Zeit nach dem Zusammenbruch weiß der 54-Jährige nichts mehr. „Es ist alles weg“, sagt er, „ich habe überhaupt keine Erinnerungen mehr. Ich kann mich erst wieder an den Sommer erinnern.“ Seitdem kämpft er sich tapfer zurück in sein Leben.

Drei- bis viermal pro Woche macht Ekinci Ergo- und Physiotherapie. Bewegungen machen ihm zu schaffen, ein Stock hilft ihm beim Gehen. „Es soll weiter besser werden“, fasst er die Prognosen der Ärzte zusammen. „Aber die Fortschritte sind minimal, es ist mühsam.“

Feyzi Ekinci *5. August 1965. Ekinzi absolviert eine Kfz-Lehre. Vor 32 Jahren eröffnet er das „Aresto“ (Klostergang 2, Telefon 05 11/32 37 59) in der Altstadt. Über die Jahre eröffnet er weitere Läden zusammen mit seinem Bruder Cemal Can, unter anderem das „Anesis“ an der Bödekerstraße und das „A’ Mura“ neben dem „Aresto“, das vor drei Jahren über sieben Monate umfangreich umgebaut wurde. Seit 2007 bewirtschaftete Ekinci einen großen Stand auf dem Maschseefest gegenüber des Sprengel Museums. Ekinci lebt mit Familie in Vinnhorst, er hat zwei Kinder und sechs Geschwister, mit denen er eng verbunden ist

Seine große Familie, der Wirt hat sechs Geschwister, hilft ihm im Alltag. Aber auch etwas anderes hilft dem gestandenen Gastronomen: Die Stunden, die er vor seinem Restaurant verbringt, die Kontakte zu seinen Gästen und Freunden. „Das lenkt mich ab, das gibt mir Kraft“, sagt er. Denn Ekinci war die Arbeit immer heilig. „Ich war hier mehr als 32 Jahre lang jeden Morgen der Erste, jeden Abend der Letzte.“

Preiswürdig: Bei der Nacht der Gastronomie 2019 bekam Ekinci für sein „Aresto“ die Auszeichnung „Bestes Restaurant“. Quelle: Rainer Dröse

Bislang kann er noch nicht wieder mitarbeiten. Und auch von einem anderen Projekt hat er sich verabschiedet. „Am Maschseefest werde ich nicht mehr teilnehmen.“ Seit 2007 war der 54-Jährige eine Institution mit seinem großen Stand am Nordufer, den er um eine riesige Kastanie herum errichtet hatte, im Februar hatte der Sturm Ylenia den Baum entwurzelt. Was der Wirt bedauert: „Es war immer sehr anspruchsvoll, den Stand aufzubauen, ohne auch nur den kleinsten Zweig zu beschädigen. Aber die Atmosphäre war durch die Kastanie wirklich wunderschön.“

Am Maschseefest nimmt er nicht mehr teil

Noch steht nicht endgültig fest, ob die Stadt das Maschseefest wieder ausrichten wird. Doch so oder so: Es wird ohne Feyzi Ekinci stattfinden. „Wenn, dann müsste ich das selber machen. Aber das geht nicht.“ Das Fest wird er sehr vermissen. „Es war immer etwas Besonderes. Ich hatte Gäste, die für eine ganze Woche vom Bodensee anreisten, weil sie so ein schönes Fest noch nie erlebt hatten.“

Dabei musste er sich mit seinem Konzept erst einmal durchsetzen. „Am Anfang haben sie mich alle ausgelacht“, sagt er mit einem Schmunzeln. Denn Ekinci war 2007 angetreten, um das kulinarische Niveau des Seefestes zu heben. „Schankwagen und Bratwurst, das war nicht meine Welt. Ekki Reimann und ich waren die einzigen, die dort richtige Gastronomie machten“, sagt der Mann, für den es bis heute gewisse Tabus gibt. „Ich habe noch nie in meinem Leben eine Bratwurst gegessen.“

Eine Institution: Ekincis „Aresto“ am Nordufer, hier im Jahre 2018. Am Maschseefest wird der Gastronom keinen Stand mehr betreiben. Quelle: Christian Behrens

Er wäre bereit, sein Equipment einem Nachfolger zu überlassen („Ich weiß bei jeder Schraube, wohin sie gehört“). Das Konzept müsse aber ein Neues sein und natürlich hochwertig. Denn dadurch, dass seine Vorspeisen, die Lammspieße, die Winzerabende und die erlesene Weinauswahl beim Maschseefest-Publikum so gut ankamen, wurde peu à peu auch an anderen Ständen das Angebot wertiger.

Alle alten Erinnerungen sind noch da

Auf sein Kurzzeitgedächtnis kann er sich noch nicht wieder ganz verlassen. „Aber die alten Erinnerungen sind alle da“, gibt der erfahrene Gastronom preis und lächelt. Jedem, dem etwas Ähnliches geschieht wie ihm, würde er folgenden Rat geben. „Man muss die Therapien ernst nehmen und Geduld haben.“ Und sich das alte Leben Stück für Stück zurückholen. „Man sollte Freunde treffen, etwas Normalität herstellen.“ Doch Ekinci kennt auch seine größte Stütze ganz genau: „Es geht nichts über die Familie.“

Von Julia Braun