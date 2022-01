Hannover

Ein 46-jähriger Gastronom aus dem Steintorviertel musste sich am Dienstag wegen Beitragsvorenthaltung und Steuerhinterziehung vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. Als Inhaber einer Patisserie an der Münzstraße sowie eines Restaurants an der Georgsstraße hatte Ömer Ü. zwischen Januar 2015 und Juli 2018 falsche Angaben über Arbeitsstunden seiner Mitarbeiter bei der Krankenkasse AOK gemeldet. Zwischen Januar 2016 und Januar 2018 hatte er gegenüber dem Finanzamt zudem unrichtige Steuererklärungen für seine Gastrobetriebe abgeben.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Reinhard Meffert verurteile Ü. zu einer Geldstrafe von 420 Tagessätzen á 30 Euro – insgesamt 12.600 Euro. Außerdem werden gut 188.000 Euro für beide Verfahrenspunkte vom Verurteilten eingezogen.

Gastronom schummelt bei Angaben zu Arbeitsstunden

Wegen Vorenthaltung und Hinterziehung war in der Anklageschrift eigentlich von weitaus höheren Geldsummen die Rede. Ü. soll der AOK über 160.000 Arbeitsstunden seiner Angestellten zu wenig gemeldet haben. Knapp 554.000 Euro soll der Gastronom so der Krankenkasse vorenthalten haben.

Gegenüber dem Finanzamt soll Ü. aufgrund von Schwarzlohnzahlungen außerdem zu niedrige Arbeitslöhne angegeben haben. Dadurch sollen insgesamt rund 60.000 Arbeitsstunden steuerlich nicht erklärt worden sein. So verkürzte er über 185.000 Euro an Steuergeldern. Beide Vergehen hätten insgesamt eine Summe von mehr als 725.000 Euro ergeben.

Summen werden neu berechnet

Ü. räumte die Beitragsvorenthaltung und Steuerhinterziehung ein – allerdings nicht zu den von der Staatsanwaltschaft genannten Summen. Die hatte Ü.’s Verteidigung neu berechnet, weil die Lokale kürzere Öffnungszeiten und auch weniger Angestellte hatten. Das Gericht kam dem nach. So wurden neue Beträge veranschlagt, die nur noch etwa einem Viertel der ursprünglichen Summe entsprachen.

Gastronom Ü. wollte sich selbst nicht zu den Vorwürfen äußern. Sein Anwalt Daniel Brunkhorst verteidigte die „Fehler“ seines Mandanten unter anderem mit den Bauarbeiten der Stadtbahnhaltestelle Steintor, die damals vor den Lokalen des Angeklagten stattfanden. Wegen der Maßnahmen seien weniger Kunden gekommen, so der Verteidiger. „Das waren schlechte Zeiten. Da macht man schon mal Fehler“, so Brunkhorst.

Von Manuel Behrens