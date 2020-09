Hannover

Die Terrassen-Saison kann in die Verlängerung gehen. Gastronomen dürfen künftig in Hannover Heizpilze aufstellen, um es ihren Gäste auf den Außenterrassen auch bei kühler Witterung gemütlich zu machen. Jedoch nur solche Strahler sind erlaubt, die elektrisch betrieben sind. Damit fährt die Stadtverwaltung jetzt auf Druck der Ratspolitik eine andere Linie. Zuvor war alles, was nach Heizpilz aussah, verboten.

Gastronomen ächzen noch immer unter der Corona-Krise. Wegen der Abstandsregeln ist die Kapazität in den Gaststuben beschränkt. Bisher können Wirte die verminderte Gästezahl mit Sitzgelegenheiten auf den Außenterrassen kompensieren. Wird es kühler, fallen solche Möglichkeiten weg.

Gastronomen begrüßen Lockerung

„Die Zeiten sind schwierig. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt, möglicherweise ein weiterer Lockdown“, sagt Lilli Fink, Geschäftsführerin des Mezzo im Raschplatz-Pavillon. Das Heizpilzverbot zu lockern, sei ein kleiner Fortschritt. „Aber jede Investition ist ein Risiko“, sagt Fink. Philipp Aulich, Inhaber des Brauhauses Ernst August, begrüßt die weichere Linie der Stadt. „Alles, was der Aufenthaltsqualität dient, ist von Vorteil“, sagt er. Der Inhaber des Högers in der Südstadt, Michael Klein, wundert sich, dass für eine so kleine Entscheidung überhaupt Druck aus der Politik vonnöten war.

Auf der Terrasse des Bulljahn im Alten Rathaus am Göttinger Markt gibt es gasbetriebene und elektrische Heizmöglichkeiten. Quelle: Christina Hinzmann / GT

Was die Gastronomen auf ihre Terrassen stellen dürfen, regelt eine Sondernutzungssatzung. 2008 hatte die Stadt auf Beschluss der Ratspolitik den Passus aufgenommen: „Das Aufstellen und der Betrieb von , Heizpilzen’ auf öffentlichen Flächen wird untersagt.“ Damals waren gasbetriebene Strahler in Mode. Die Geräte hatten jedoch den Nachteil, Unmengen des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid in die Atmosphäre zu pusten. Der Begriff „ Heizpilz“ bezog sich folglich allein auf Gasstrahler. Würde die Stadt den Passus jetzt streng auslegen, müsste sie alles verbieten, was nach Heizpilz aussähe, ganz gleich wie das Gerät betrieben wird.

SPD und FDP für CDU-Forderung, Grüne mauern

Die CDU hat am Donnerstag im Rat auf diese Kuriosität hingewiesen und gefordert, die Formulierung der Satzung zu präzisieren. „Mittlerweile sind elektrisch betriebene Heizpilze auf dem Markt, die die Umwelt deutlich weniger belasten, gerade wenn Ökostrom verwendet wird“, sagte CDU-Wirtschaftsexperte Jens-Michael Emmelmann.

Vor der Ratssitzung, im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss, wollten sich FDP und SPD der CDU-Forderung anschließen, doch dem Vernehmen nach mauerten die Grünen. Am Ende sicherte die Stadtspitze zu, nicht alle Heizpilze über einen Kamm scheren zu wollen. Die Christdemokraten zogen in der öffentlichen Ratssitzung ihren Antrag zurück. „Die Verwaltung hat reagiert“, sagt Emmelmann.

Von Andreas Schinkel