Hannover

Corona und gutes Wetter – da bietet sich ein Kaffee im Freien an. Das haben sich offenbar auch drei Gastronomen in Hannover gedacht und wollen an diesem Sonntag, 13. September, ihr erstes Outdoor-Pop-up -afé auf dem Stephansplatz in der Südstadt eröffnen. Die drei werden laut einer Ankündigung bei Instagram Kaffee, Eis und Kuchenvariationen anbieten.

Kaffee mal anders präsentiert dabei kalt gebrühte Kaffeespezialitäten, die milder, bekömmlicher und nicht so bitter wie warmer Kaffee schmecken sollen. Dazu gibt es den Kaffee in biologischen Plastikbechern. Für die Kuchen zeichnet It is September verantwortlich – und wenn die Temperaturen am Sonntag steigen, sorgt die Eismanufaktur Birne & Beere mit verschiedenen Sorten hausgemachtem Eis für Abkühlung.

Anzeige

Das erste Outdoor-Pop-up-Café findet am Sonntag, 13. September, ab 14 Uhr auf dem Stephansplatz statt.

Von Alina Stillahn