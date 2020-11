Hannover

Nur ein gutes Dutzend Menschen konnte dabei sein – doch sie standen dort stellvertretend für viele andere: Bei einer Gedenkfeier im kleinen Kreis haben Politiker und Vertreter der jüdischen Gemeinden an die Pogromnacht vom 9. November 1938 erinnert. „Wir haben uns schwer getan, die Veranstaltung den Maßnahmen der Corona-Pandemie anzupassen“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay am Gedenkort in der Roten Reihe.

In den vergangenen Jahren hatten sich teils Hunderte von Menschen zu der Gedenkveranstaltung in der Calenberger Neustadt versammelt. Im Jahr 1938 hatten Nationalsozialisten hier in der „Reichspogromnacht“ die Synagoge niedergebrannt. Überall in Deutschland wurden jüdische Geschäfte geplündert, allein in Hannover wurden mehr als 180 Menschen verhaftet und nach Buchenwald verschleppt.

„Die Inschrift ,Nie wieder’ ist das Vermächtnis der Überlebenden“, sagte Onay in der Gedenkstätte. In seiner kurzen Rede erinnerte er auch an die jüngsten Gewalttaten von Halle und Hanau, Paris und Wien. Unter anderem legten Regionspräsident Hauke Jagau, Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Landtagspräsidentin Gabriele Andretta Kränze nieder.

Corona-bedingt war eine große öffentliche Gedenkfeier in diesem Jahr abgesagt worden. Bis 18 Uhr ist die Gedenkstätte an diesem Montag jedoch für individuelle Besuche unter Wahrung der Abstandsregeln geöffnet.

Von Simon Benne