Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Stadt und Land erinnern am 75. Jahrestag um 12 Uhr gemeinsam in der Gedenkstätte Ahlem, Heisterbergallee 10, an die Opfer des Holocaust. Schüler der Sophienschule ziehen Verbindungen zwischen der NS-Vergangenheit und der Gegenwart, Regionspräsident Hauke Jagau und Oberbürgermeister Belit Onay legen Kränze nieder. Am Abend des 27. Januar beginnt um 19 Uhr im Kuppelsaal das Gedenkkonzert „The Night Holocaust Concert“. Es gibt nur noch wenige Restkarten an der Abendkasse.

Im Forum des Landtages spricht am Dienstag, 28. Januar, um 17 Uhr der Bergen-Belsen-Überlebende Shaul Ladany, der als Sportler auch den palästinensischen Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft in München 1972 überlebte. Vom 3. bis zum 6. Februar ist in der Portikushalle des Landtags die Ausstellung „Lebensläufe“ zu sehen, die unter anderem NS-Dokumente aus Shaul Ladanys Sammlung zeigt.