Hannover

Nach eine hitzigen Diskussion im Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide – vor allem zwischen SPD und Grünen – ist ein neuer Name für die General-Wever-Straße gefunden. Künftig wird sie Ada-Lessing-Straße heißen, benannt nach der deutschen und tschechoslowakischen Kommunalpolitikern, die in Hannover geboren wurde. Dafür stimmten am Donnerstagabend die Vertreter von CDU, AfD, Linken, Grünen und FPD im Bezirksrat. Sie kamen zusammen auf zwölf Stimmen – und hatten somit die Mehrheit. Die SPD-Fraktion enthielt sich.

Mehrere Namen zur Auswahl

Die Sozialdemokraten hatten für eine Umbenennung in Helmut-Schmidt-Straße plädiert. Dieser Vorschlag bekam bei der Abstimmung aber nur sieben Ja-Stimmen der Sozialdemokraten, sieben Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen. Noch zur Auswahl standen die Namen Alan-Kurdi-Straße, Marie-Juchacz-Straße, Hildegard-Hamm-Brücher-Straße und Mileva-Marić-Straße.

Anwohner mehrheitlich für Helmut Schmidt

Die Anwohner der General-Wever-Straße konnten ihrerseits Namensvorschläge favorisieren. Von den 851 Anliegern meldeten sich 109 zurück. 58 stimmten für Helmut Schmidt, 36 für Ada Lessing, und 11 für Alan Kurdi. Trotzdem hat der Bezirksrat die letzte Entscheidungshoheit. Die Anlieger werden nun zeitnah angeschrieben und können gegen die Entscheidung des Gremiums noch Rechtsmittel einlegen.

Über die grundsätzliche Umbenennung der Straße hatte der Bezirksrat bereits 2019 entschieden. Die General-Wever-Straße ist nach Walther Wever benannt. Er war zwar kein Mitglied des NSDAP, hatte aber ab dem Jahr 1933 als Zivilist in verdeckter Mission die Militärluftfahrt in Deutschland mitaufgebaut.

Von Laura Ebeling