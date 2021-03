Hannover

Werden ausgerechnet zu Ostern die Eier knapp? Zumindest im Rewe-Supermarkt am Schwarzen Bären in Linden konnte man in den vergangenen Tagen diesen Eindruck gewinnen. Dort standen Kundinnen und Kunden nicht nur einmal vor fast leeren Regalen. Doch der Landesbauernverband gibt Entwarnung. „Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass genug Eier produziert werden“, sagt Landvolk-Sprecherin Sonja Markgraf.

Stallpflicht in Niedersachsen und der Region

Nur Produkte, die als Eier aus Freilandhaltung deklariert sind, könnten knapp werden. Das hat auch etwas mit der seit November in Niedersachsen grassierenden Vogelgrippe zu tun. In fast allen Regionen in Niedersachsen haben laut Informationen des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Behörden eine Stallpflicht angeordnet. Das heißt, dass die Tiere so untergebracht werden müssen, dass sie keinen Kontakt zu Wildvögeln haben können. Auch in der Region Hannover muss das Geflügel in den Stall oder einen engmaschigen Unterstand.

Die Lieferketten seien davon aber nicht betroffen, versichert Markgraf. Auch Friedrich-Otto Ripke, Vorsitzender des Landesverbands der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft, rechnet nicht mit einem Engpass in der Eierversorgung. Allerdings könne es sein, dass Eier aus Freilandhaltung knapper werden. Nach 16 Wochen Stallhaltung verlieren die Eier nämlich ihren Freilandstatus. Das sei laut Ripke bei den meisten Betrieben in Niedersachsen der Fall und es bedeute Preiseinbußen für die Landwirtinnen und Landwirte. Diese versuchten sich zu helfen, indem sie ihre Produkte mit einem zusätzlichen Hinweis versehen.

Von Alina Stillahn