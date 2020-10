Hannover

Es ist ein unscheinbares Fleckchen Erde. Der Weg führt an Ställen vorbei, und es riecht ein wenig streng. Kurz vor dem Giraffenhaus bleibt der alte Herr stehen und deutet auf eine Stelle unter einem stattlichen Ahornbaum. Man sieht diesem Platz am Rande eines Wirtschaftsweges im Zoo nicht an, dass er gewissermaßen das Maß aller Dinge ist. „Hier ist es“, sagt Gerhard Stoffert gleichwohl. „Hier ist das Zentrum der Stadt.“

„Hier ist es“: Gerhard Stoffert auf der Suche nach Hannovers geografischem Zentrum. Quelle: Schaarschmidt

Nicht das Rathaus, nicht die Marktkirche, nicht der Kröpcke, sondern ein Punkt am Rand des Antilopen-Geheges ist der geografische Mittelpunkt Hannovers.

Wie auf einer Nadelspitze

Gerhart Stoffert, emeritierter Professor für Arbeitswissenschaft, ist 94 Jahre alt, doch sein Entdeckerdrang ist ungebrochen. Der passionierte Heimatforscher hat dicke Bücher über Hannovers Historie geschrieben. Seinem Heimatort Klein-Buchholz, der zu seinem Leidwesen seit 1980 kein eigenständiger Stadtteil mehr ist, hat er jüngst ein kleines Denkmal in der Feldmark gesetzt, und er hat sich mit alten Poststrecken und historischen Meilensteinen beschäftigt.

Ein Punkt am Antilopen-Gehege: Hier ist die geografische Mitte Hannovers. Quelle: Stadt Hannover

Sein Faible für ungewöhnliche Fragestellungen hat den umtriebigen Senior jetzt dazu gebracht, sich auf die Suche nach Hannovers geografischem Mittelpunkt zu begeben. Laien dürfen sich das so vorstellen: „Es ist, als würde man die Umrisse der Stadt auf dickes Papier drucken, ausschneiden und auf einer Nadelspitze so ausbalancieren, bis das Papier im Gleichgewicht ruht“, sagt der 94-Jährige. „Die Nadel markiert dann die Mitte Hannovers.“

Ein Luftbild des Zoos: Hannovers Stadtmittelpunkt ist mit einem roten Kreis links markiert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das verschobene Zentrum

Die Stadt bestätigt Stofferts Forschungsergebnisse auf den Meter genau: Hannovers geografischer Mittelpunkt liegt bei 52° 22,744 nördlicher Breite und 9° 46,210 östlicher Länge. Das Zentrum der Stadt ist südlich von Sambesi, an einem Weg hinter den Kulissen des Zoos, der für Besucher nur bei besonderen Führungen zugänglich ist. „Man könnte Hannover an diesem Punkt aufhängen, und die Stadt bliebe in der Waage“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. „Rein theoretisch natürlich.“

Nah an der Mitte: Antilopen und Zwergrüssel-Dikdiks sind die unmittelbaren Anwohnerinnen des Stadtzentrums. Quelle: Tim Schaarschmidt

Unmittelbare Anwohnerin dieses Stadtzentrums ist Friederike, 16, eine Pferdeantilopendame, die bislang nichts von der Aura des Ortes auf der anderen Seite ihres Zauns ahnen konnte. „Im Mittelalter waren meist Marktplätze der Mittelpunkt von Ortschaften“, sagt Stoffert. Das geografische Zentrum verschob sich, wenn diese ungleichmäßig wuchsen. Hannover vergrößerte sich durch Eingemeindungen im Osten stärker als im Westen. „So ist der Mittelpunkt etwa 2,4 Kilometer nach Osten gewandert“, erläutert der Professor, während Friederike andächtig lauscht.

„Hannovers Mittelpunkt ist gewandert“: Gerhard Stoffert am Antilopengehege – ein Stein dort liegt einige Meter nördlich von Hannovers geografischem Mittelpunkt. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ein magischer Punkt“

Eine praktische Funktion hat Hannovers geografischer Mittelpunkt nicht. Man braucht ihn eigentlich für gar nichts, räumt Stoffert ein. „Und doch ziehen solche Punkte Menschen magisch an.“ Es gab den Wettlauf zum Nordpol und es gibt die „Äquator-Taufe“ bei Seereisen. In London-Greenwich, wo der Nullmeridian verläuft, posieren Touristen mit einem Bein auf der Ost- und einem Bein auf der Westhalbkugel der Erde. „In Key West gibt es den südlichsten Punkt der USA und auf Sylt die nördlichste Fischbude Deutschlands“, sagt Stoffert und blickt zu den Antilopen hinüber. „Eigentlich sollte man hier ein Schild aufstellen.“

Nördlich der Tennisplätze liegt auf dem Zoo-Gelände Hannovers geografischer Mittelpunkt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Dass der Zoo der Mittelpunkt der Stadt ist, hat man dort intuitiv schon immer gewusst. „Es macht uns ein bisschen stolz, dass dieser Punkt gerade auf unserem Gelände liegt“, sagt Geschäftsführer Andreas M. Casdorff. Bis 2025 möchte er die Giraffen-Anlage umgestalten. „Dann wollen wir den Stadtmittelpunkt für Besucher zugänglich machen, markieren und hier einen Fotopunkt einrichten“, sagt er.

Ein Wirtschaftsweg im Zoo, für Besucher meist nicht zugänglich: Prof. Gerhard Stoffert und Zoogeschäftsführer Andreas M. Casdorff am geografischen Mittelpunkt Hannovers. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ältere Zoo-Mitarbeiter erinnern sich, dass vor Jahren schon einmal jemand den Stadtmittelpunkt auf diesem Areal verortet hat. Der hausinternen Überlieferung nach soll seither ein unbeschrifteter Findling den fraglichen Punkt markieren. Der Stein liegt, für Besucher gut sichtbar, in Friederikes Gehege. Dass der jetzt errechnete Mittelpunkt sich ein paar Meter südlich davon befindet, jenseits des Zauns, werden die Antilope und ihre Kolleginnen mit Gelassenheit hinnehmen.

