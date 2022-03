Hannover

Es habe sich in den vergangenen mehr als sechs Jahrzehnten bewährt, dass der Eilenriedebeirat die Politik konstruktiv berät und kritisch begleitet, sagte OB Belit Onay. Dem alten und neuen Beiratsvorsitzenden wünschte er am Montagabend ein glückliches Händchen. Gerd Gernatz leitet das Gremium in der laufenden Ratsperiode bis 2026. Zum Vize-Vorsitzenden wählten die Mitglieder am Montagabend im Freizeitheim Döhren Heinz-Werner Persiel.

Garnatz (72) führte den Beirat bereits in der vorangegangenen Periode an und war lange Jahre Leiter der städtischen Forstbetriebe. Einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben. Garnatz wurde, wie sein Vertreter, einstimmig per Handzeichen gewählt.

Arbeit soll sich in den Ratsgremien spiegeln

Der Eilenriedebeirat besteht aus 20 Mitgliedern, die von Parteien, Naturschutzverbänden und der Wissenschaft bestimmt werden. Sie beraten die Politik bei ihren Entscheidungen und sind neben der Eilenriede auch zuständig für den Herman-Löns-Park, für den Tiergarten und die Seelhorst.

Für die neue Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel war der Besuch am Montag eine Premiere. Mitgebracht hatte sie dem Gremien ein Angebot: „In der Sitzung des Umweltausschusses gibt es ab sofort einen Standard-Tagesordnungspunkt Bericht aus dem Eilenriedebeirat nach jeder Ihrer Sitzung, damit sich ihre Arbeit in den Ratsgremien spiegelt.“ Oft wird das allerdings nichts vorkommen, denn der Eilenriedebeirat trifft sich in diesem Jahr nur dreimal: Am 20. Juni, am 19. September und am 12. Dezember.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Onay: „Bogen finden zwischen Freizeit und Naturschutz“

Die Eilenriede habe sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem multifunktionalen Wald und zu einem Ort entwickelt, der von allen als Naherholung geschätzt werde, sagte der Oberbürgermeister. „Das führt wegen der unterschiedlichen Ansprüche an den Stadtwald zwangsläufig zu Zielkonflikten. Die Rolle des Eilenriedebeirats ist allein schon aus diesem Grund besonders wertvoll.“ Den Bogen zu finden zwischen Freizeit und Naturbewusstsein sei wichtig, und dafür wünsche er dem Beirat und seinem Vorsitzenden viel Erfolg, so Onay.

Eine Vermittlerrolle wird der Beirat aller Voraussicht nach schon in Kürze einnehmen, denn die Stadt lässt aktuell durch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen den Holzeinschlag für die nächsten Jahre ermitteln. Das ist in Kürze abgeschlossen, und Garnatz ahnt bereits, was dann kommt: „Es gibt immer Bürger, die sich heftig aufregen. Dies auch, weil sie denken, es wird viel zu viel Holz geschlagen. Aber das stimmt nicht.“

Jedes Jahr 4400 Festmeter Neupflanzungen

Das, was die Forstwirtschaft an Holz schlage, sei immer vom Rat der Stadt abgesegnet. Felix Bettin, Leiter der städtischen Forstbetriebe, berichtete davon, dass man bis zu 2300 Kubikmeter in allen Stadtwäldern schlagen dürfe, diese Zahl habe man aber nie erreicht. „Demgegenüber wachsen pro Jahr 4400 Festmeter nach durch Neupflanzungen.“ Beim Fällen der Bäume gebe es stets drei Prioritäten: „Um den Naturschutz, die Naherholung und die Verkehrssicherungspflicht.“

Von Andreas Voigt