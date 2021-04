Hannover

Er trägt Karohemd mit Watteweste. Jemand, der zupackt. Aber über der Weste trägt er ein Jackett aus mutmaßlich englischem Zwirn mit Einstecktuch. Jemand, der auf sich achtet. Nicht etepetete, durchaus geerdet. Aber ein bisschen Schliff kann er auch.

Eigentlich hätten wir Gerd Bosselmann natürlich schwitzend am Backofen fotografieren müssen. Doch er steht nicht am Backofen. Der stadtbekannte hannoversche Bäckereichef sitzt am Schreibtisch über der Backstube in Langenhagen, Computerschirm und Akten an die Seite geschoben, in Griffweite auf der blankpolierten Platte nichts als ein schmaler Stift. Das hier ist eben auch genau genommen kein Bäcker, sondern eben ein Bäckereichef. Dr. Gerhard Bosselmann, ein Mann mit Erfahrung und Expertise, Branchenberater, angehender Privatier.

Fünf Millionen geliehen

Es ist eine lange Geschichte, die demnächst zu Ende geht. 1998 hat sich Gerd Bosselmann einen grauen Anzug angezogen und einen Schlips umgebunden, ist in seinem Volvo Kombi zur Bank gefahren und hat sich fünf Millionen Mark geliehen. Mit dem Geld hat er die hannoversche Bäckerei Lucht inklusive ihrer vier Filialen gekauft. Er hat sie umbenannt in „Landbäckerei Bosselmann“ (obwohl es eine Stadtbäckerei geblieben ist), er hat sie vergrößert, auf zeitweise bis zu 30 Filialen.

Aber Ende 2021 ist Schluss. Gerd Bosselmann, der im Mai 65 wird, hat sein Unternehmen verkauft, an die Heidebäckerei Meyer in Wahrenholz im Kreis Gifhorn. Der Chef ist ein Freund von ihm. Kürzertreten. Das Herz schonen, von dem Bosselmann erzählt, dass es manchmal „wackelt“, sprich: Vorhofflimmern. Genießen, was er erreicht hat. Bosselmann spricht, ungewohnte Töne, davon, dass er friedlicher sei als früher. Und dankbar.

„Ich habe überreagiert“: Gerhard Bosselmann. Quelle: Samantha Franson

Bäcker im eigentlichen Sinn ist er nie gewesen. Er stammt aus Darmstadt, der Vater war in der Pharmabranche und wollte, dass sein Sohn „erst mal arbeiten lernt“. Gerhard Bosselmann absolvierte eine Landwirtschaftslehre, studierte in Gießen Agrarökonomie, schrieb eine Doktorarbeit über Kostencontrolling. Er war Entwicklungshelfer in Brasilien und Zaire, er arbeitete für Firmen wie den Brillendiscounter Fielmann – aber irgendwann fragte er sich, ob er eher der Angestellten- oder eher der Unternehmertyp sei. Und mit dem Stellen der Frage war sie im Grunde bereits beantwortet. Also zog er den grauen Anzug an.

Im ersten Jahr mit der eigenen Bäckerei hat Gerhard Bosselmann auf einem Bettgestell über dem Mehllager geschlafen, Frau und Kinder blieben zunächst, wo sie waren, in der Nähe von Paderborn. Bosselmann hatte auch genug mit der Firma zu tun, er habe „rummalocht“, erzählt er. Er fühle sich ohnehin eher der Arbeiterklasse verbunden, er lacht (er lacht überhaupt viel). „Ich kann ja nichts dafür, dass ich einen Doktor habe“. Und anfangs ging es sowieso nur ums Überleben, er habe „tierisch Angst gehabt“ wegen des hohen Darlehens.

Das Facebook-Video …

Bosselmann hält kurz inne, schaut zum Fenster, sagt, das Unternehmerbild in Deutschland sei doch oft ein Zerrbild. Leute, die ihre Mitarbeiter ausnutzten und ihre Kunden über den Tisch zögen. Bei ihm in der Firma jedenfalls sei alles eher familiär, emotional, passend zum Produkt, denn Brot sei ja etwas, das mit Mystik, mit Geschichte, aber vor allem mit Gefühl zu tun habe. Und da sind wir unversehens bei dem Thema, das aus dem stadtbekannten Bäckereichef Gerd Bosselmann den bundesweit – ach was – weltweit bekannten Bäckereichef Gerd Bosselmann gemacht hat.

„Nett geht besser“: Gerd Bosselmann sagt, er hat sich geändert. Quelle: Samantha Franson

Es war am 20. März 2020. Corona. Unsicherheit allerorten. Bosselmann hatte obendrein ein Jahr lang seine Tochter Caroline beim Konzipieren ihre Restaurants BoBo in der Windmühlenstraße unterstützt, dann kam, drei Tage nach Eröffnung, der erste Lockdown. Wie sollte das bloß alles weitergehen? „Da ist es emotional mit mir durchgegangen“, sagt Bosselmann.

Er stellte sich vor einen seiner Verkaufstresen, Caroline stellte ihr Handy auf Aufnahme, Bosselmann legte los: Dank an die Mitarbeiter, die trotz Pandemie „an der Front in den Läden stehen“. Aber ohne Kunden werde das Unternehmen nach sechs bis acht Wochen sterben. „Sie als Kunden können in schlechten Zeiten zu uns halten“, sagte Bosselmann, und hinter der Stimme hörte man schon Tränen. „Bitte gehen Sie zu Ihrem Bäcker“, appellierte er, „scheißegal, wie der heißt.“ Wieder Tränen. Dann sagte Bosselmann, dass alle Mitarbeiter im Gesundheitsdienst Backwaren bei Bosselmann ab sofort umsonst bekämen. Und noch mal Tränen.

… und der Image-Absturz

Das Video ging auf Facebook durch die Decke. In Hannover wurde es auf allen Kanälen weitergereicht. Markus Söder postete es. Bosselmann bekam Mails aus allen Teilen Deutschlands, aus dem Ausland, sogar aus Australien.

Und das war ja auch alles schön und gut, wenn nicht zwei Tage später eine Dienstanweisung von ihm an die Öffentlichkeit gedrungen wäre, in der der Chef seiner Belegschaft, die er in dem 3:43-Minuten-Filmchen noch als „wundervoll“ bezeichnet hatte, offen drohte: Krankmeldungen würden nur mit Corona-Testierung akzeptiert, hieß es da, sonst gebe es keine Lohnfortzahlung, und wer sich in seiner Freizeit auf Partys oder Kindergeburtstagen „leichtsinnig“ infiziere, werde wegen schwerer Unternehmensschädigung „sofort (!) fristlos entlassen“.

Wumms. Als das in der Zeitung stand, war das Image, eben noch ganz oben, schlagartig im Keller. Die Tränen auf Facebook waren auf einmal Krokodilstränen.

Bosselmann ist Zwilling. „Zwillinge sind nicht immer einfach mit sich selbst.“ Quelle: Samantha Franson

Bosselmann zeigt sich zerknirscht, als er davon erzählt, hebt die Hände. Er sei eben ein Herzblutmensch, gefühlsgesteuert, obendrein Zwilling, „die sind nicht immer einfach mit sich selbst“. Da könne es schon sein, dass die Ausschläge groß seien, in die eine wie die andere Richtung. Ja, vielleicht sei er so eine Art Patriarch, aber eben nicht als Herrscher, sondern wie ein Vater. Mitarbeiter hätten ihm gesagt, sie seien auf Partys gewesen, da habe er vielleicht zu sehr auf den Tisch gehauen mit der Dienstanweisung, er habe „überreagiert“. Aber als Vater müsse man so was doch auch mal dürfen, er schaut entschuldigend, „und nächsten Morgen frühstückt man wieder zusammen“.

Auch das Video, sagt er, würde er nicht noch mal aufnehmen. „Ich habe mich geändert“, sagt er. „Nett geht besser.“

Gute Zutaten

Der Ansehensverlust hat ihm zu schaffen gemacht. Zumal er sich sonst immer viel Mühe gegeben habe, mit genauer Auswahl seiner Backzutaten, gutes Mehl, gute Gewürze, echte Eier, nicht das Billigzeug aus der Dose, lange Reifezeiten für die Backwaren. Alles Dinge, die Geld kosteten und die er dann immer mit seinem Steuerberater ausfechten müsse.

Dass er sein Unternehmen verkauft hat, habe damit aber nichts zu tun. Sondern damit, dass ein Sohn Förster geworden sei, der andere Arzt, die Tochter Gastronomin – und dass er von seinem Großvater und seinem Vater wisse, wie sehr es schiefgehen könne, wenn man Kinder zur Firmenübernahme zwinge. Jetzt sei er dankbar, die Lösung mit dem Freund Meyer gefunden zu haben.

Das Wort „dankbar“ fällt schon zum zweiten Mal, und dann fällt es noch mal, als Bosselmann von einigen wirklich schlimmen Situationen in seinem Leben erzählt, dem Scheitern der Ehe und dass er danach eine Lebensgefährtin an den Krebs verloren habe. Sein sonst so lebendiges Gesicht wirkt zurückgenommen. Er sei dankbar, dass er all das durchgestanden habe.

Vom 31. Dezember an ist Dr. Gerhard Bosselmann nur noch Berater in der Firma, die er aufgebaut hat. Die 190 Mitarbeiter bleiben, das Sortiment bleibt, die Marke bleibt. Bosselmann konzentriert sich aufs Ginbrennen bei sich zu Hause in Egestorf in der Heide, wofür er auch schon mal bei Vollmond Zutaten wie Tannenspitzen sammelt. Neulich hat er mit seinem Gin eine Silbermedaille beim World Gin Award in London gewonnen.

Ansonsten: Natur. Reiten. Nach Schottland fahren, wo er schon x-mal war. Vielleicht Gälisch lernen. Würde er in einem anderen Leben wieder eine Bäckerei übernehmen? „Klar“, sagt er und breitet die Arme aus. „Ich liebe mein Brot.“

Von Bert Strebe