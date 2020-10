Hannover

Das hätte für ihn nicht ungünstiger laufen können: Der junge Mann hat am Dienstag die Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover bei der Suche nach seinem vermissten Fahrrad um Hilfe gebeten. Was er dabei allerdings offenbar außer Acht ließ: Der 28-Jährige wurde seinerseits von den Beamten per Haftbefehl gesucht.

„Der Mann erschien am Abend auf der Wache“, sagt Behördensprecher Martin Ackert. „Er suchte sein Fahrrad und war leicht verwirrt.“ Doch dabei stellten die Beamten aus Sicht des 28-Jährigen leider auch fest, dass per Haftbefehl nach ihm selbst gefahndet wurde. Mit 75 Fällen – unter anderem Sexual- und Drogendelikte – ist er für die Polizei kein Unbekannter.

Elfeinhalb Monate Gefängnis

Statt mit dem Fahrrad nach Hause ging es dann mit einem Streifenwagen in die Justizvollzugsanstalt. Dort muss der junge Mann nun elfeinhalb Monate wegen Beleidigung und Sachbeschädigung absitzen.

Von Peer Hellerling