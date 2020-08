Hannover

Badewarnung für den beliebten FKK-Teich in der Ricklinger Masch: Das Gesundheitsamt der Region hat im Siebenmeterteich südlich vom Schnellweg eine erhöhte Konzentration an Blaualgen gemessen. Die Bezeichnung ist allerdings trügerisch: Es handelt sich eher um eine Bakterienart statt um Algen. Und sie sehen nicht blau aus, sondern eher grünlich. Die sogenannten Cyanobakterien sind giftig. Beim Verschlucken von Wasser und Einatmen von feinen Spritzern kann es zu Übelkeit, Durchfall und Entzündungen kommen, aber auch zu allergischen Reaktionen.

Blaualgen sind gefährlich für Kinder und Hunde

Vor allem Kinder und Hunde sollten vom Siebenmeterteich ferngehalten werden, teilt Regionssprecher Christoph Borschel mit. Auch wenn die Bakterien in der Regel nicht über die Haut aufgenommen werden, solle man am besten auf das Baden im Siebenmeterteich verzichten.

Die sogenannte Algenblüte tritt vor allem an heißen Tagen auf. Sie ist an Trübungen und Schlierenbildung zu erkennen. Gefährdet sind Gewässer, in denen es viele Nährstoffe gibt. Im Juni hatte die Region bereits eine Warnung für das Ricklinger Bad ausgesprochen, zuvor hatte es mehrfach Warnungen für den Siebenmeterteich und etwa für den Kirchhorster See gegeben.

Schilder am Siebenmeterteich weisen auf Gefahren hin

Hygieneinspektoren nehmen von Mai bis September in vierwöchentlichem Abstand Proben an 23 Badeseen der Region. Sie überwachen die Gewässer bakteriologisch auf zwei Keimarten – so genannten Intestinalen Enterokokken und Escherichia coli. Am Siebenmeterteich wurden jetzt Schilder mit Verhaltenshinweisen aufgestellt.

Von Conrad von Meding