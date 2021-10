Erst einmal weniger Ladepunkte als vereinbart – dafür mehr Schnellladesäulen: Darauf haben sich die Stadt und Enercity geeinigt. Der Energieversorger begründet diesen Schritt mit den Bedürfnissen der Nutzer der E-Autos. „Dass Schnellladesäulen etwas mehr Zeit für den Bau des Starkstromanschlusses brauchen, ist selbstverständlich. Ich bin aber überzeugt, dass es besser ist, vier Monate später die Ladepunkte umzusetzen als auf falschen Annahmen zu beharren. Es ist wichtiger, das Richtige zu tun als schnell zu sein“, betont Enercity-Chefin Susanna Zapreva.

An den Schnellladesäulen könnten die Ladevorgänge von durchschnittlich drei Stunden auf nur noch bis zu 15 Minuten reduziert werden. Sie sollen vor allem dort installiert werden, wo die Verweildauer eher kurz sei, etwa bei Geschäften, Restaurants oder in der Nähe von Autobahnen. Die normalen Ladesäulen hingegen würden dort aufgestellt, wo es viele Arbeitsplätze gibt oder zum Beispiel am Zoo. In den Wohnvierteln will Enercity verstärkt Lademöglichkeiten an Laternen schaffen.

Laut ADAC empfehlen Hersteller von E-Autos ihren Nutzern, den Akku möglichst selten mit hoher Ladeleistung zu laden, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Laut Enercity wird dem Batterieverschleiß durch die Steuerungstechnik in den E-Autos entgegen gewirkt. Diese kommunizierten mit der Ladesäule und forderten die entsprechende Leistung an. Die Batterien der E-Autos seien so gut vom Auto überwacht, dass sie bei niedriger Batterietemperatur nur eine deutlich geringere Leistung anforderten, um schonend zu laden. Wie der ADAC berichtet, führt die Nichtbeachtung der Empfehlung, möglichst selten Schnellladesäulen zu nutzen, auch „nicht automatisch zu einem Garantieausschluss“ durch die Hersteller.