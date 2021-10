„Me and all“-Hotel - Hommage an Hannover-Gin: In diesem Hotel-Zimmer schläft „Niemand“

Ein Zimmer für Freunde des Hannover-Gins: Torben Paradiek und Sebastian Maria Otto haben im „Me and all“-Hotel ein stylisches „Niemand“-Zimmer gestaltet. Ein Projekt, das gerade Otto Kraft gibt – der Künstler kämpft mit den Folgen eines Aneurysmas.