Hannover

Auf der Vahrenwalder Straße im Abschnitt zwischen Altem Flughafen und Wiesenau wird es von Montag, 26. August, an bis Weihnachten eng. Wegen Gleisbauarbeiten muss auf der stark frequentierten Ein- und Ausfallstraße je Fahrtrichtung eine Spur für den Autoverkehr gesperrt werden. Die Stadtbahnen hingegen können weitgehend nach Fahrplan verkehren.

Gleise nach 30 Jahren Betriebsdauer abgefahren

Nach Angaben der Infrastrukturgesellschaft der Region (Infra) sind die Gleise nach 30 Jahren Betriebsdauer abgefahren und durch neue zu ersetzen. Das werde man nutzen, um das bisherige Schottergleis in diesem Bereich durch einen begrünten Gleiskörper zu ersetzen, was den Lärm reduziere.

Infra muss den Abschnitt sechsmal komplett sperren

Die Bahnen fahren eingleisig durch die Baustelle. Allerdings können nicht alle Arbeiten im laufenden Verkehr durchgeführt werden. Deshalb muss die Infra den Abschnitt sechsmal komplett sperren und die Üstra in diesen Zeiträumen als Ersatz Busse pendeln lassen. Im kommenden Monat wird dies am Wochenende 7. und 8. September sowie am Sonntag, 22. September der Fall sein. Eine größere Sperrpause folgt zu Beginn der Herbstferien von Donnerstag, 3. Oktober, bis Sonntag, 6. Oktober.

Von Bernd Haase