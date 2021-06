Hannover

Wegen Gleisbauarbeiten in Wülfel auf der Hildesheimer Straße zwischen der Einmündung der Straße Am Eisenwerk und der Haltestelle Am Brabrinke muss am kommenden Wochenende, Freitag, 25. Juni, 21 Uhr, bis Sonntag, 27. Juni 2021, Betriebsschluss, der südlich der Station Peiner Straße gelegene Abschnitt der Strecke gesperrt werden. Betroffen sind die Stadtbahnlinien 1 und 2, die nicht Richtung Laatzen und Sarstedt unterwegs sind.

Fahrzeiten verlängern sich

Die Bahnen fahren nur zwischen den Endpunkten Langenhagen (Linie 1) beziehungsweise Alte Heide (Linie 2) und der Haltestelle Peiner Straße. Dort können Fahrgäste auf Ersatzbusse umsteigen. Um die Anschlüsse in der Innenstadt sicherzustellen, fahren diese ab Sarstedt bis zu zehn Minuten vor der fahrplanmäßigen Abfahrtszeit ab, in Laatzen und Rethen sind es bis zu fünf Minuten. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Ersatzbussen nicht möglich.

Zum ersten Mal in diesem Jahr war die Strecke bereits Anfang Juni für ein Wochenende gesperrt worden. Grund für die beiden Sperrpausen sind umfangreiche Gleisarbeiten, bei denen Schienen ausgewechselt werden müssen. Zudem kommt es auf dem Streckenabschnitt zwischen der Wilkenburger Straße und dem Hochbahnsteig Am Brabrinke zu Schotterarbeiten.

Von Bernd Haase