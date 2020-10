Hannover

Wir mussten eine Garage räumen. In Herrenhausen. Kindheitserinnerungen, die ein halbes Jahrhundert später keiner mehr teilen wollte. Die Familie ist angereist, es sollte emotional und arbeitstechnisch ein Gemeinschaftsprojekt werden. Der Sperrmüll war rechtzeitig angemeldet, kurz vor der Aktion ist mir aber eingefallen, dass die Garagenadresse für einen Müllwagen definitiv nicht erreichbar ist.

Ich habe mich gekümmert, den Service angerufen und eine alternative Abstelladresse bekommen. An der großen Straße um die Ecke. Wir haben geräumt und geschleppt, sind aber nicht weit gekommen. Der zugewiesene Fußweg ist mit Ketten abgesperrt, keine Chance für ein Sperrmüllfahrzeug. Zufällig kam ein Experte in Orange vorbei. Was wir denn mit dem Sofa wollten, das könne da nicht stehen, da käme ja keiner ran.

Der Müll muss liegen bleiben

Wir haben umdisponiert und die angemeldeten Objekte in Adressennähe deponiert. Der Anruf am nächsten Tag kam zeitig. Der Müll musste liegen bleiben – falscher Ort, Falschparker im Weg. Es wurde uns ein Termin in vier Wochen in Aussicht gestellt. Die Dame war nach meinem Veto sehr bemüht, erkundigte sich gleich doppelt beim Vorgesetzten, wann und wo unsere Jugendzimmer nun abgeholt werden sollten. Ein zeitnaher Termin wurde ermöglicht, der Ort war leicht zu finden – sehr exponiert an der viel befahrenen Straße.

Ich habe die Teile dorthingeschleppt, allein. Gerade wieder zurück, klingelt das Servicetelefon. Die Nummer kann ich jetzt auswendig. Er habe gerade erfahren, so der freundliche Mitarbeiter, wo mein Sperrmüll stehe. Das ginge nicht, dort müsse er weg. Ich war verstört. Der Mann hatte Mitleid, und ich hatte recht. Eine Ausnahme wolle man machen, der Müll dürfe bleiben wo er ist. Ich sei allerdings dafür verantwortlich, und wenn dann drei Kühlschränke dort stehen würden, seien das meine.

Das Wochenende war unruhig. Ich habe geträumt, dass die Kunstfestspiele Herrenhausen gewissermaßen durch eine flächendeckende Schrottskulptur bis zur Schnellwegkreuzung erweitert worden sind. Und dass mir jetzt jede Menge ausgediente Weißware gehört. Mutig bin ich an der Stelle vorbeigefahren. Alles weg! Die Festspiele sind ja auch schon längst vorbei.

Von Susanna Bauch