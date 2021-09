Die meisten Menschen in meiner Familie sind als junge Erwachsene von ihrem Bauernhof weggezogen, haben geheiratet und sind ein paar Dörfer weiter auf einem anderen Bauernhof eingezogen. Da gelte ich als Bewohnerin einer Dreier-WG in der Stadt schon als Exotin. Freiwillig mit zunächst mal nahezu Fremden zusammenzuwohnen trifft bei den Verwandten auf Unverständnis. „Mir wär’ das ja nichts“, sagt der Onkel, der sich sein Wahl-Zuhause mit ein paar Dutzend Rindern und der garstigen Schwiegermutter teilt.

Wochenlang Ruhe in der WG

In unserer WG ist es nicht so turbulent, wie es sich der Onkel womöglich vorstellt. In den vergangenen Wochen war es sogar ausgesprochen ruhig. Eine Mitbewohnerin verbrachte Zeit bei der Familie, die andere reiste durch Frankreich. Ich hatte das Zuhause wochenlang für mich allein. Ein Szenario, das ich bei meinem Onkel für unwahrscheinlich halte – schließlich ist die Schwiegermutter schon bei der Familie, und die Rinder zieht es nicht gerade in die Normandie. Es war so still in der Wohnung, dass ich mir schließlich Pflanzen anschaffte, um wenigstens irgendjemandem von meinem Tag erzählen zu können.

Lüttje Lage: Weitere lustige Texte aus unserer Serie lesen Sie hier.

Ich vermisste die Mitbewohnerinnen auch aus praktischen Gründen. Ich gelte nicht gerade als Putzfanatikerin. Als ich dann doch mal das Bad schrubbte, konnte mich niemand darauf hinweisen, dass ich das falsche Reinigungsmittel nahm. Dank giftiger Dämpfe war mir zwei Tage lang übel. Es konnte mich auch niemand davon abhalten, beim Kochen versehentlich Proteinpulver mit Vanillegeschmack statt Sojamehl in die Schüssel zu kippen. So schmeckten die Mehlklöße erst recht nicht wie bei Oma.

Es ist eine große Erleichterung, dass nun eine Mitbewohnerin wieder da ist. Und eine noch größere, dass mir nie jemand die Verantwortung für einen ganzen Bauernhof übertragen hat.

Von Johanna Stein