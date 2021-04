In Hannover haben Diebe ein teures Gerät gestohlen, das gegen Schlafapnoe hilft, eine Art Antischnarchapparat. Die Täter sind ebenso flüchtig wie ihre vermutliche Kenntnis über das, was sie da auf dem Gehweg haben mitgehen lassen.

Dass Stehlende bei ihren Beutezügen nicht vor, sondern in Juweliergeschäften parken oder Geldautomaten nicht aufbrechen, sondern die halbe Bankfiliale mitnehmen, kennen wir alles. Ein Schnarchstopper ist neu in den Diebesgutcharts. War es eine gezielte Aktion? Hat also ein notorisch unausgeschlafener Gauner genau nach diesem Gerät gesucht? Dann schläft er vermutlich jetzt, und das durch.

Wenn es keine gezielte Aktion war, was glauben die Täter gestohlen zu haben? Und was machen sie, wenn sie herausfinden, was das tatsächlich ist? Eine Nacht drüber schlafen? Als Hehlerware lässt sich ein Antischnarchgerät in etwa so gut verkaufen wie eine ophthalmische Spaltlampe oder ein Kubikmeter gebrauchter Müllsäcke. Und das, obwohl schlechter Schlaf das Zeug zur Volkskrankheit hat. Wie Rücken oder 200 Puls. Wer recherchiert, stößt auf erstaunliche Forschungsansätze wie „Mund zukleben für besseren Schlaf – was ist dran? Dr. Specht schätzt ein“.

Mund zukleben hat in der Gaunerszene eine lange Tradition. Vielleicht modernisieren hier Verbrecher ihren Workflow. Vielleicht haben sie auch einfach was verwechselt. Oder sie beginnen, ob der Nutzlosigkeit ihrer Beute schlecht zu schlafen, und entdecken das Gerät für den Eigenbedarf, um zur Ruhe zu kommen. Wenn sie nicht wissen, wie es funktioniert, können sie den rechtmäßigen Besitzer fragen. Wenn es ihnen zu kompliziert ist, können sie ihm das Gerät auch gleich zurückgeben, er kann sowieso mehr damit anfangen.

Wie auch immer: Die Polizei bittet um Mithilfe und Menschen mit Schlafstörungen um Wachsamkeit.

Von Uwe Janssen