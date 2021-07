Mit dem Rad fahre ich durch die Culemannstraße Richtung Maschsee – Rathaus und Maschpark liegen links in der Abendsonne. Plötzlich laufen vor mir zwei Eichhörnchen aus dem Gebüsch. Eines rennt – ohne nach links und rechts zu schauen – über die Straße in den Maschpark. Alles geht gut, A-Hörnchen hat einen autofreien Moment erwischt. B-Hörnchen aber stoppt am Straßenrand, zögert, dreht sich einmal um die eigene Achse – und läuft zurück ins sichere Dickicht. Schon fahren wieder Autos auf der Straße.

Ich passierte mit Rad die Stelle, an der A- und B-Hörnchen getrennt wurden und frage mich besorgt, ob sich die beiden nun jemals wiedersehen werden. Da meine ich hinter mir A-Hörnchen aus dem Maschpark zu hören.

„Nun lauf schon! Sei nicht so ängstlich! Kommt doch gerade kein Auto!“

„Nein, zu gefährlich!“, ruf B-Hörnchen mit zitternder Stimme aus dem Busch. „Aber ich komme bald nach! Der Bezirksrat Mitte will die Culemannstraße doch an Wochenenden für den Autoverkehr sperren!“

„Quatsch!“, ruft A-Hörnchen. „Das wird nie was! Der Onay hat so viel Ärger mit seinen Velorouten und den Straßensperrungen in der City – der wird sich nicht auch noch an der Culemannstraße die Finger verbrennen wollen!“

Stille.

„Aber für sowas haben ihn die Menschen doch gewählt“, klingt es zögerlich aus dem Busch.

„Aber wenn sie in ihrer Stadt nicht mehr vorankommen, dann wählen sie ihn nicht noch mal“, gibt A-Hörnchen zu bedenken. „Und das weiß der!“

Es raschelt im Gebüsch, dann gibt B-Hörnchen den Glauben an eine rasche grüne Verkehrswende auf und wählt den traditionellen hannoverschen Weg: Aufpassen, dass von links und rechts kein Ungemach droht – und dann ab durch die Mitte.

Von Rüdiger Meise