Interview

asdasdsad

Meine Frau hatte die Idee: „Wir setzen uns heute Abend mal hin und schreiben Weihnachtsbriefe.“

Anzeige

Ich wusste, dass ich jetzt keinen Satz sagen sollte, in dem das Wort „ Netflix“ vorkommt und sagte: „Wenn Du meinst.“

So saßen wir dann am Wohnzimmertisch, jeder vor sich ein paar weiße Blätter. Ich hatte meinen Füller bereitgelegt und überlegte, was ich meinem alten Studienfreund H. so alles schreiben könnte. Da sagte meine Frau: „Übernimmst Du die Lüdis?“

Die Lüdis sind alte Freunde, die es nach Lüdenscheid verschlagen hatte. Das Problem dabei ist: Der männliche Part der Lüdis ist Deutschlehrer. Und er meldet sich zu Weihnachten auch immer mit einem Weihnachtsbrief. Seine Weihnachtsbriefe sind die hohe Schule der Korrespondenz. Sehr persönlich, voller geistreicher Anspielungen, mit feiner Ironie gewürzt und selbstverständlich ganz ohne Fehler. Es ist eine Herausforderung, den Lüdis zu schreiben.

„Ne, mach Du“, sagte ich.

„Du kennst ihn doch viel besser als ich. Außerdem fällt mir nichts ein“, war die Antwort.

„Wir könnten auch den Fernseher anmachen“

Also setzte ich mich an den Brief nach Lüdenscheid. „Hallo Lüdis“, schrappelte die Feder auf das Papier. Ich schrieb über Corona, Lockdown, über Radtouren und stellte auch ein paar Fragen zur Situation in Lüdenscheid. Und: Ich fand es langweilig.

Es fehlte Esprit. Es fehlte ein interessantes Thema. Es fehlte überhaupt alles, was einen gelungenen Brief ausmacht. Und meine Handschrift riss es auch nicht raus.

„Das ist doch alles langweilig“, sagte ich.

„Macht nichts“, sagte meine Frau, „es geht um die Geste.“

„Wir könnten auch den Fernseher anmachen.“

„Bloß nicht.“

Also schrieb ich weiter. Und langsam wurde doch ein richtiger Weihnachtsbrief draus. Nicht so voller Witz und Charme wie die, die wir aus Lüdenscheid bekommen, aber abschickbar. Und mit ein paar Rechtschreibfehlern. Damit der Deutschlehrer was zu tun hat.

Von Ronald Meyer-Arlt