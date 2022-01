Für unsere Freundin Synna ist Hannover der Süden. Sie kommt aus einem dieser netten nordischen Länder, wo es noch Königshäuser gibt und alle irgendwie ziemlich entspannt sind. In kleiner Runde hat Synna kürzlich von ihrem Start in Deutschland erzählt. Befremdlich sei das gewesen. Der erste Gang zum Amt, unvergessen. Es ging um ihre Anmeldung in Hannover. Synna erinnert sich noch genau daran, wie die Dame am Schalter wie eine Speerwerferin mit Olympia-Ambitionen ausholte, um den amtlichen Stempel auf die Formulare zu donnern. Synna hat nicht mitgezählt, aber ein dutzend mal werde es schon gewesen sein.

Die Offiziellen seien so skeptisch gewesen. Wer schon vor der Eheschließung denselben Nachnamen wie der künftige Gatte trägt, war der Dame vom Amt genauso suspekt wie eine berufliche Stippvisite in der Leinestadt. „Ich musste so viele Anträge ausfüllen. Ich habe gesagt, dass ich hier nicht sterben will, sondern in spätestens zwei Jahren zurück in die Heimat. Dann seid ihr mich los.“ Hat nicht geklappt, der erste Antrag ist jetzt mehr als 30 Jahre her.

Synna kommt jetzt richtig in Fahrt. Der erste Job, ein Albtraum. Sie habe zwar in einer Firma aus ihrem Heimatland angeheuert, die strikte innerbetriebliche Hierarchie hat aber dazu geführt, dass sie stets die niederen Arbeiten zu erfüllen hatte. Und auf Nachfrage hat sie den Satz gehört, den sie als erstes in der fremden Sprache fließend konnte: Dafür bin ich nicht zuständig. Und alle haben sich natürlich konsequent gesiezt, Abstand halten, lange vor Corona, das ist für Synna Deutsch-Kultur.

Wir finden, dass sich mittlerweile doch so einiges geändert hat. Wenn die offiziellen Dinge bald nur noch digital laufen so in etwa 30 Jahren, dann ist das mit den Stempeln vorbei. Und mit der strengen Dame vom Amt sowieso. Das Duzen ist überall voll trendy, die Hierarchien sind da nicht mehr so offensichtlich. Aber keiner winke hier dem Königspaar oder wenigstens dem Kanzler zu, und Nationalflagge zeigen die Deutschen nur beim Fußball, sagt Synna. Ich fürchte, für das Thema sind wir nicht zuständig.

Von Susanna Bauch