In Springe haben wir ja seit ein paar Wochen „Sprinti“ – einen sogenannten On-Demand-Fahrservice von Üstra und Regiobus. Das ist quasi Moia fürs Land. Per Handyapp bucht man eine Fahrt und zahlt dafür mit einem GVH-Ticket. Alles digital. Ein bisschen Großstadtfeeling.

Nun stand die Essenseinladung bei unseren Freunden im Nachbarort an. Die wohnen zwar nur sieben Kilometer entfernt, aber – wie so oft in der Region – gibt es an der hochfrequentierten Landesstraße keinen Radweg, sodass wir bislang immer mit dem Auto fuhren. Pünktlich stiegen wir in unseren „Sprinti“ ein – fast vor der Haustür. Ob der Service denn gut nachgefragt werde, wollte ich von unserem Chauffeur wissen. Schließlich wird uns Dorfbewohnern ja gerne nachgesagt, dass wir Neuerungen nur zögerlich annehmen.

„Hohe Auslastung“

„Es läuft besser, als wir zu hoffen gewagt haben“, kam die überraschende Antwort. „Wir hatten damit gerechnet, dass wir erst in einem Jahr da sind, wo wir jetzt schon sind.“ Vor allem junge Leute würden das Angebot sehr gut annehmen. Fünf Wagen seien an diesem Abend allein in Springe im Einsatz.

Von denen wollten wir ein paar Stunden später einen erwischen. Auf Anhieb – also in den nächsten 20 Minuten, wie eigentlich beworben – war da jedoch nichts zu machen. „Hohe Auslastung“, hieß es mehrmals in der App. Mit der Buchung einer bestimmten Abfahrtzeit eine Stunde später lief dann aber alles problemlos.

Ob er denn Trinkgeld annehmen dürfe, fragte ich unseren Fahrer. Oh, das habe er noch gar nicht nachgefragt, antwortete dieser. Diese Bescheidenheit passt dann doch wieder gut zu uns auf dem Land.

Von Meike Hakemeyer