Routiniert setzte die freundliche Arzthelferin die Spritze an. Dann kam der Piks. Während die Nadel mir unter die Haut ging, schloss ich die Augen. Vor mir zogen wie in Zeitlupe noch einmal all die doofen Corona-Momente vorbei. Der erste aufreibende Tag im Homeoffice. Die Absage des Skiurlaubs. Das Quengeln der unterschulten Kinder. Das ausgefallene Paul-McCartney-Konzert. Das ewige Damoklesschwert der Quarantäne. Offen gestanden: Ich persönlich hätte auf diese Pandemie gut und gerne verzichten können.

„Das war‘s“, sagte der Arzt. Ich hätte ihn heiraten mögen. Dieser Piks war meine ganz individuelle Pandemiewende. Ein kleiner Stich für einen Menschen, aber eine echte Spritzenleistung der Humanmedizin. Selig verließ ich die Praxis.

Soundtrack der guten Laune

Seit meiner Taufe hatte ich mich nicht mehr so imprägniert gefühlt gegen alles Unheil der Welt. Die Sonne schien. Ich grüßte wildfremde Menschen auf der Schmiedestraße. Es fehlte nicht viel, und ich hätte ihnen erzählt: „Ich bin übrigens geimpft, wissen Sie, heute ist ein schöner Tag!“ Im Autoradio sang Phil Collins sein lässiges „You Can‘t Hurry Love“. Ich schwöre, er sang es nur für mich. Ein Soundtrack der guten Laune.

Die Welt war 36 Stunden lang pink. Dann erwachte ich mit einer Impfreaktion. Die Beine fühlten sich an, als wären sie gerade einen Marathon gelaufen. Jedenfalls vermute ich, dass Marathonbeine sich so anfühlen. In meinem Kopf, direkt hinter den Stirnhöhlen, saß ein kleiner Mann mit einem Vorschlaghammer und schlug mir im Sekundentakt gegen die Augäpfel. Auf der Zunge wuchs mir ein dichter Pelz. Als ich mich räusperte, klang es, als würde Joe Cocker mit Glasscherben gurgeln.

Ich horchte in meinen Körper hinein. Nein, ich konnte nicht ausschließen, dass mir als nächstes ein dichtes Fell aus dem Rücken sprießen würde, dass ich Reißzähne bekäme und künftig in Vollmondnächten den Mond anheulen würde. Okay, nach ein paar Stunden Ruhe und einer Ibuprofen ging es dann auch wieder. Aber ich weiß jetzt, dass das Paradies auf Erden wohl doch nicht zu haben ist.

Von Simon Benne