Die Jugend ist zuweilen unerbittlich. Momentan haben sie uns als inkonsequente Bio-Spießer im Visier. Carolas Jungs finden es lächerlich, dass ihre Mutter brav im Naturkostladen einkauft und gleichzeitig drei Paar überflüssige Ballerinas shoppt, weil es Mengenrabatt gibt. Wir anderen finden schon ein Paar dieser flachen Treter mehr als überflüssig, aber das ist ein anderes Thema.

Paulas Tochter arbeitet sich am Vater ab, der seit Jahren „Stadtmobil“ nutzt, aber schon zwei Flugreisen für dieses Jahr gebucht hat. Bei uns liegt der Kritikfokus eher auf dem Viertel, in dem wir leben. Nur biederes Publikum, so das jugendliche Fazit, das sich dafür feiert, auf dem ebenso biederen Bauernmarkt einzukaufen, teure E-Bikes zu fahren, Stand-up zu paddeln, Sneaker zu tragen und schon mittags Aperol oder Cremont zu trinken. Langweilig und voller Doppelmoral, meint der Nachwuchs.

Weiße Jeans

Im Viertel würden schon 40-Jährige weiße Jeans tragen, untergehakt durch die Straßen schieben und Regenabdeckungen über ihre Fahrradhelme ziehen – und sich cool vorkommen auf ihrem persönlichen Weg in die Klimaneutralität. Karins Kinder beschweren sich nachhaltig, dass noch beide Eltern ein Auto haben – lassen sich allerdings immer wieder gerne damit vom Bahnhof abholen, wenn sie mal wieder gnädig für ein paar Stunden in die alte Bio-Spießer-Heimat zurückkehren.

Wir raten der Jugend zu etwas mehr Toleranz. Okay, das mit den weißen Jeans geht klar, die sind wirklich Berufsbekleidung oder das Beige der Mittfünfziger. Und tragen ja auch schrecklich auf. Toleranz werde überbewertet, erklären uns unsere Kinder. Schließlich sei Toleranz der Verdacht, dass die anderen Recht haben. Wir versuchen es noch mit dem kleinlauten Hinweis, dass sie mit ihrer Kritik genau ihre Eltern beschreiben. Umzug in ein anderes Viertel mit weniger Biomärkten wäre eine Option. Und am Bahnhof fährt ja auch der Bus. Aber wir warten lieber, bis die Jugend weiße Jeans trägt.

Von Susanna Bauch