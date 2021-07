Hannover

Sandra und Paula sind mit einem Foto zum Friseur gegangen – von einer Unbekannten mit genau der Frisur, die sie haben wollen. Ich habe das früher auch einmal gemacht, in den Neunzigern, mit einem Bild von Meg Ryan. Die hatte damals so einen cool verwuschelten Schnitt. Wir alle wollten aussehen wie sie. Der Friseur hat die Träume damals schnell platzen lassen. Die Frisur würde er unter Umständen hinbekommen, aussehen wie Meg Ryan allerdings würde ich niemals.

Sandra und Paula haben diese Erfahrung noch nicht gemacht und zeigen ihre ausgeschnittenen Bilder. Die Friseurin mustert sie. Kritisch. Da sei ja keins mit Mittelscheitel dabei. Der müsse aber, denn Seitenscheitel gehe gar nicht. Seitenscheitel sei so was von 2000er Jahre und wer wolle schon aussehen, wie vor 20 Jahren. Wir eigentlich schon.

„Choppy Cut“ und „Shaggy Bob“

Die Fachfrau hat die Bilder rasch verschwinden lassen, holt ein Tablet und demonstriert ihren Kundinnen, was der Look der Zeit ist. „Choppy Cut“ und „Shaggy Bob“, das sei heute die Kopfmode für Persönlichkeiten. Sandra und Paula sehen wilde Frisuren, fransig und stufig. „Das hatten wir in den Achtzigern, das wollen wir nicht“, sagt Paula. Die Haarschneiderin legt los. „Kein Mittelscheitel“, meint Sandra noch. Sie hat ein Alternativfoto dabei, von Meret Becker mit raspelkurzem Pony. „Den Schnitt kriege ich scheitellos hin, aber zu einer Frau Becker werden Sie eher nicht“, so die Friseurin. An den bitteren Wahrheiten in den Friseursalons hat sich in den vergangenen Jahrzehnten offenbar nichts geändert.

Paula und Sandra sehen übrigens top aus auf dem Kopf. Mit Seitenscheitel und eigentlich wie vor 20 Jahren.

Von Susanna Bauch