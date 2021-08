In der Fernsehshow „Kitchen Impossible“ müssen Tim Mälzer und ein Kollege Gerichte nur mittels ihrer Sinne nachkochen – ohne Rezepte und Tipps. Am Ende bewertet eine Jury, die das Originalessen kennt, die Mahlzeit. Klingt einfach, ist es aber nicht. Überspitzt gesagt, wurden irrtümlich schon Karpfen statt Gänsenieren und Seetang statt Tomatensoße verkocht.

Warum ich das erzähle? Mein Herd hat einen Wackelkontakt. Praktisch äußert sich das so: Will man eine Herdplatte nutzen, müssen alle vier angeschaltet werden. Doch Vorsicht! Eine Platte bollert dann auf höchster Stufe, die anderen gar nicht. Dreht man an einem Regler, geht der ganze Herd aus. Kurz: Kulinarisch waren mir die Hände gebunden – auf dem Gerät ließen sich maximal Spiegeleier zubereiten. Weil der Herd gegen die Spielregeln der Leistungsgesellschaft rebellierte, kamen nun zwei Monteure, um ihn auszutauschen.

Auf jeden Fall ist „Kitchen Impossible“ nach etlichen Staffeln der Pep ausgegangen. Der Sendung fehlt Input. Der Sendung fehlt ein Widersacher. Der Sendung fehlt mein Herd! So könnte er jede kulinarischen Herausforderung der Köche als Antagonist begleiten. Und jedes Gericht müsste unter erschwerten Bedingungen bei schwankenden Temperaturen auf ihm zubereitet werden. Selbst die Profiköche würden eher einen Sechser im Lotto landen, als den Garpunkt eines Fischstäbchens zu treffen.

Mälzer in die Knie zwingen

Natürlich müsste der Herd auch mitreden, während Mälzer und Co. immer mehr verzweifeln. Ich denke da an die Synchronstimme von Tommy Lee Jones: „Ey Mälzer, auf mir kriegst du nicht mal ‘ne Packung Nudeln gekocht!“. Mit markigen Sprüchen und bedrohlicher Stimme würde das Gerät den eh schon cholerisch veranlagten Fernsehkoch in die Knie zwingen. Die Sendung wäre gerettet, das Küchengerät dürfte weiterleben.

Ehe ich mich versah, waren die Monteure weg – der ausgediente Herd mit ihnen, ein neuer stand erwartungsfroh in der Küche. Was nun? Kulinarisch waren mir die Hände gebunden. Ich machte ein Spiegelei.

Von Manuel Behrens