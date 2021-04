Wir sind ein wenig antriebslos geworden. Homeoffice, wenig Bewegung, tägliches Kochen, ein Zahnarzttermin – und die Woche ist voll. Das kann so nicht weitergehen. Die Töchter haben offenbar Mitleid, jedenfalls haben sie uns ein Workoutprogramm für das Training vorm Fernseher geschickt. Wir wissen noch nicht, ob wir damit klar kommen.

Der Ansatz ist vielversprechend. Nur acht Minuten körperlicher Stress pro Tag soll uns in nur 14 Tagen zur Traumfigur verhelfen. Natürlich gibt es nicht nur einen Haken. Carola ist schon abgeschreckt von den englischen Bezeichnungen der einzelnen Trainingseinheiten – die natürlich eine junge Blondine mit Traumfigur lässig präsentiert. Die macht das Programm sicher schon länger als 14 Tage.

„Sexy legs“

Ein Workout etwa verspricht „sexy legs“. „Sexy Beine – in diesem Leben nicht mehr“, sagt Carola. Seit ihren Teenagertagen sei in dieser Hinsicht nicht viel zu holen gewesen. Den Bauch soll man sich auch schnell knackig trainieren können. Mara meint, dass sei nach vier Kindern eine Unverschämtheit, an sowas auch nur zu denken. Knackig sei bei ihr allenfalls Salat. Weitere Fitnesselemente sollen zu Fettreduzierung, schmaler Taille und straffen Oberschenkeln führen. In nur zwei Wochen. Bei acht Minuten täglichem Einsatz. Leere Versprechungen.

Wir nehmen Abstand. Paula würde aber zumindest einmal das Kurzprogramm „Booty Pump“ ausprobieren. Wir scheitern schon an der Übersetzung. Und googeln dann Beutepumpe, was nicht wirklich Sinn macht. Beim nächsten Versuch heißt es bei der Suchmaschine, dass Übersetzungsbeispiele auch unhöfliche Wörter beinhalten könnten. Aha. Schließlich recherchieren wir, dass in Kreisen der Workoutprofis „Booty Pump“ etwas mit prallen Pos zu tun hat. Das ist wirklich unhöflich in unserer Gegenwart.

Wir sind raus. Es war gut gemeint, aber das Achtminutenprogramm ist nichts für seriöse Sportlerinnen. Wir warten lieber, bis die Eilenriede wieder frei von Joggern ist und gehen dann mal ausgiebig dort spazieren. Bei Sonne, mit Kaffeebecher und mit Pausen für die prallen Pos auf der Parkbank.

Von Susanna Bauch