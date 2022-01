Meine Nachbarn sind vor Kurzem verreist. Ich durfte mich für einige Tage um ihre beiden Katzen kümmern: Charlie und Cherry. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob letztere nicht doch vielleicht Sherry oder Chérie heißt. Die etwas undeutliche Aussprache der Nachbarn macht alle Schreibweisen denkbar.

Jedenfalls musste ich nun morgens und abends den Stubentigern Futter und frisches Wasser bereitstellen. Ich hatte ziemlich großen Respekt davor, denn Katzen kann ich im Gegensatz zu Hunden einfach nicht einschätzen.

Krallen wetzen vor dem Angriff

Am liebsten hätte ich mit Handschuhen und in dicker Winterkleidung die Wohnung betreten, aber das wäre wohl etwas übertrieben gewesen. Hinter der Tür warteten die beiden Katzen schon auf mich. Vorwurfsvoll maunzend stand Charlie vor mir. Sherry wetzte derweil ihre Krallen auf dem Teppich. Die würde sie mir wohl gleich in meine Beine rammen. Ich ärgerte mich, dass ich meine alten Schienbeinschoner nicht mitgebracht hatte.

Zum Glück lag ein Spielzeug griffbereit auf einer Kommode an der Eingangstür. Ich warf es Richtung Wohnzimmer. Sherry rannte hinterher, Charlie ihr dicht auf den Fersen. Während sie abgelenkt waren, ging ich schnell in die Küche, stellte in Windeseile neues Futter und frisches Wasser bereit.

Leckerlis als Ablenkung

Für den Weg zurück nahm ich zur Sicherheit ein paar Leckerlis in die Hand. Mit denen würde ich sie ablenken – so der Plan. Am Eingang zur Küche warteten die beiden auf mich. Ich warf ein paar Brocken in ihre Richtung. Doch dieses Mal: Keine Reaktion. Lebendige Beute zu fangen, ist wahrscheinlich spannender als industriellem Fertigfutter nachzujagen, dachte ich in meiner Panik.

Ich machte vorsichtig einen Schritt nach vorne – irgendwie musste ich schließlich aus der Wohnung raus. Die Katzen stoben davon. Nicht nur ich schien Angst vor ihnen zu haben, sondern sie auch vor mir. Wahrscheinlich können Charlie und Sherry Hunde auch besser einschätzen.

Von Inga Schönfeldt