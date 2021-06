Wenn prominente Poeten, Popstars oder Politiker der Stadt Hannover einen Besuch abstatten – was bleibt? Eher im Privaten überdauern zahllose Erinnerungsfotos, meist mit Handys aufgenommen. In Kneipen hängen Bilder, wo sich Wirt oder Wirtin Arm in Arm mit Prominenten verewigt haben, in Pressearchiven geraten spannende Reportagen langsam in Vergessenheit und in das Goldene Buch der Stadt dürfen nur Auserwählte einen Blick werfen. Eine Form der Rückschau allerdings ist höchst öffentlich – und wird doch schmählich missachtet: Gullydeckel.

Gut fünf Jahre ist es her, dass uns der damalige US-Präsident Barack Obama besuchte. Anlass war die Hannover Messe, die er am Abend des 24. April 2016 gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel eröffnete. 2000 Kanalschächte zwischen Schloss Herrenhausen, HCC im Zooviertel, Seefugium in Isernhagen-Süd und Messegelände hatte die Polizei inspiziert, hatte aus Sicherheitsgründen 2000 Gullydeckel versiegelt. Am 25. April hob Obamas Air Force One wieder ab – doch die Markierungen, mit Flammenwerfern in die Umrandungen der schwergewichtigen Metallplatten gebrannt, blieben uns erhalten.

Der Hauch der Geschichte

Man muss schon genau hinsehen, um diese am Boden liegenden Zeugnisse aufwendiger Sicherheitsvorkehrungen zu entdecken. Wer etwa mit dem Auto die Clausewitzstraße Richtung Zoo befährt, rollt zwischen Eilenriedestadion und Stadthallengarten über rund ein Dutzend markierter Gullys hinweg. Die weiße Paste ist verblasst, doch immer noch sichtbar.

Zugegeben: Der Hauch der Geschichte mag den Betrachter, der vor einem historischen Gebäude oder Denkmal steht, stärker anwehen als der Anblick von ein paar Kanaldeckeln im Zooviertel. Und doch darf man auch hier einen Augenblick verharren und sich an einen Staatsbesuch erinnern, der Hannover für zwei Tage ins Licht der Weltöffentlichkeit rückte – eine sympathische Halbmillionenstadt, die sicherheitstechnisch nichts anbrennen ließ.

Von Michael Zgoll