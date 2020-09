Wenn die Kinder endgültig ausgezogen sind, kommt ja öfter der Zeitpunkt für den Hund im Haus. Carolas Jungs sind über alle Berge, schon lange hat sie davon gesprochen, dass sie einen Vierbeiner möchte – so wie früher. Welche Rasse, ob Mischling oder Tierheim, diese Entscheidung konnten wir leider gar nicht beeinflussen. Auch der Hinweis, dass sich mit den Jahren Hund und Halter immer ähnlicher sehen und dabei Obacht gegeben werden sollte, wurde ignoriert. Carola hat sich einen Mops gekauft. Einen Sportmops, wie sie betont. Der habe längere Beine und eine weniger flache Schnauze. Aha.

In Sachen Ähnlichkeit möchten wir da nicht ansetzen, wir wollen es uns mit Carola nicht verscherzen. So etwas Modisches wie Labradoodle oder Jack-Russell-Terrier hätten wir auch nicht gutgeheißen – in Sachen Optik auch mit Blick auf die Zukunft dennoch favorisiert. Nun also der Lifestyle-Mops. Sicher sind das ganz wunderbare Tiere –allerdings nicht ganz nach unserem Geschmack. Das sei gar nicht weiter schlimm, versucht Paula die Situation zu retten. Eher wie bei der Wahl von Männern oder Mänteln – die einen mögen Glatze, andere stramm gegelt, die einen stehen auf Glencheck die anderen auf Leder. Kein Problem.

Ein Mops names Mops

Zum runden Geburtstag in erlaubter, sehr kleiner Outdoorrunde, musste Mops mit. Er heißt so. Meistens saß er auf Carolas Schoß. Das Paar erntete ein paar ungläubige Blicke. Schon klar, meinte Carola, alle vermitteln mir, dass dieser Hund nicht zu mir passt. Niemand widerspricht. Mops lässt die Zunge raushängen. Ganz schön lässig. Martin versuchte es mit einer Mops-Anekdote und erzählte von der Suche nach einem Kalender mit Möpsen als Geschenk für seinen Sohn. Wir rollen mit den Augen. Mops und Carola tun uns jetzt wirklich leid, zudem die Gastgeber auch noch vorbeugend Rollmöpse rumgehen lassen.

Wir beschließen, Toleranz zu zeigen und Zuneigung. Bald hat Carola aufmerksame Zuhörer bei ihrem Hunderassenreferat. Und Mops wandert von Schoß zu Schoß. Ich finde, er steht uns ganz gut. Ein bisschen Lifestyle können wir offenbar durchaus vertragen.

Von Susanna Bauch