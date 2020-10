Es hat zuletzt in Hannover und natürlich auch in Twenge ziemlich viel geregnet. Ich erwähne das deshalb, weil sich Regen und der mit ihm verbundene Segen zuletzt rar gemacht hatten. Es ist noch nicht lange her, als wir Dürre, niedrige Pegel, darbende Bäume und gefährdete Ernten beklagten und uns fragten, ob Regenfälle künftig in die Kategorie der seltenen Naturschauspiele eingeordnet werden müssen.

Jetzt gluckert und plätschert es draußen. Der Teich in unserem Garten läuft über, was schon länger nicht mehr passiert ist. Bäume und Büsche sind triefnass; ebenso Gartenmöbel und Grill, die wir in Erwartung eines goldenen, sonnigen und warmen Oktobers noch nicht weggeräumt hatten.

Anzeige

„Endlich Regen“

Früher hat mich so ein Wetter immer etwas deprimiert. Ich saß dann morgens länger als üblich in der Küche, las ausgiebig Zeitung und trank mehr Kaffee als sonst. Gestern war das anders. Ich habe mir Regenklamotten angezogen und dann eine Runde durchs Dorf gedreht.

Da war ich nicht der Einzige. Die Hundehalter waren sowieso unterwegs, aber auch andere Nachbarn, denen man sonst nur bei Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad begegnet. Trübsal blies keiner von ihnen, die meisten wirkten sogar irgendwie beschwingt. „Endlich Regen“, war der allgemeine Tenor.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es immer mittwochs um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Auf dem Rückweg durch unseren kleinen Wald war ich dann doch etwas durchnässt und brachte Jacke und Hose zum Trocknen in die Waschküche. Das hatte ich zuletzt selten tun müssen. Ich kochte mir vor der Arbeit im Heimatbüro noch einen Kaffee und studierte den Wetterbericht. Es soll wieder aufklaren, auch die Sonne werde sich zeigen, hieß es.

Ich weiß gar nicht, ob ich mich darüber freuen soll.

Lüttje Lage: Hier lesen Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie.

Von Bernd Haase