Ich lag auf dem Sofa und sah einen öden Krimi im Ersten. Die Kommissare ermittelten und redeten und redeten und ermittelten. Das Telefon klingelte, ich schreckte hoch, ich war eingedöst. Eine Frauenstimme am Telefon: „Hier ist die Polizeiwache Kleefeld. Bei Ihnen in der Nachbarschaft hat es einen Raubüberfall gegeben.“ Sie nannte meine Straße. „Im Haus Nummer 6.“

Keine Polizeiwache Kleefeld

Ich sagte „Augenblick“ oder was in der Art und ging zum Fenster. Nummer 6 ist gegenüber. Die Frauenstimme drängte: „Haben Sie denn nichts bemerkt?“ Ich sagte: „Nee, ist alles dunkel. Ich seh’ nichts, auch keine Polizei. Vielleicht haben Sie sich mit der Hausnummer geirrt?“ Die Frau antwortete nicht mehr. Aufgelegt. Ich stand noch eine Weile am Fenster und dachte nach, klickte durch mein Telefon und rief die Anruferin zurück. „Kein Anschluss unter dieser Nummer.“ Also keine Polizeiwache Kleefeld.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere Texte aus unserer Serie.

„Das waren die Leute mit dem Enkeltrick“, sagte später meine Frau. Angeblich schauen diese Gauner ins Telefonbuch, rufen die Menschen mit alten Vornamen an und bedrängen sie mit schlimmen Nachrichten. Ich wurde nachdenklich. Ist Hans-Peter schon ein alter Name? Kunibert vielleicht oder Waldemar. Nur weil ich nicht Kevin heiße oder Marc, bin ich noch lange kein alter Sack, den man mit einem läppischen Anruf aus der Fassung bringen kann.

Senioren können auch schneidig sein

Aber vielleicht liegt es ja auch an den öden Krimis, dass alle Gauner uns Senioren für etwas blöde halten. Welche Rolle dürfte einer wie ich denn in einem Krimi spielen? Ich sehe mich als souveränen Kommissar, für einen verzwickten Fall zurückgeholt aus dem Ruhestand. Armani-Jeans, dunkelgrünes (ins Schwarze gehendes) Leinensakko, schneidige, erbarmungslose Fragen beim Verhör.

Aber man würde mir sicher nur den grauen Rentner anbieten, Popelinejacke, hässlicher Hut, dazu ein nervös hechelnder Foxterrier, der an einer zehn Meter langen Flexileine läuft und frühmorgens die Leiche findet.

Von Hans-Peter Wiechers