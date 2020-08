Es liegen zur Stunde im Obergeschoss unseres Hauses: Zwei Kleiderschrankcorpora, groß. Zwei Kleiderschrankcorpora, klein. Drei Schubladen, groß. Sechs Schubladen, klein. Drei Schubladenfronten für große Schubladen. Sechs Schubladenfronten für kleine Schubladen. Sechs Kleiderschrankeinlegebretter. Drei Kleiderschrankkörbe. Eine Kleiderstange. Und keine Kleiderschranktür.

Ich habe all das auf Geheiß meiner Frau in einem skandinavischen Möbelhaus aus den Regalen geholt, nachdem mir ein Computer ausgespuckt hatte, wo jedes einzelne Teil zu finden sei. Das mit der Tür sei kein Problem, sagten mir mehrere, durchweg gut gelaunte Mitarbeiter. Ich könne sie einfach per Internet zu mir nach Hause bestellen. Also habe ich, bis auf einen, sämtliche Sitze meines quadratischen Autos umgeklappt, tonnenweise Schrank darin verstaut, bin nach Hause gefahren und habe Teil für Teil ins Haus und die Treppe hinaufgetragen. Da liegt all das jetzt.

Keine Tür in ganz Norddeutschland

Dann stellte sich heraus, dass es sich bei dem Schrank um ein Auslaufmodell handelt. Und dass es derzeit keine Tür mehr gibt, jedenfalls nicht in Norddeutschland. Ich rief bei den Skandinaviern an. „Kann sein, dass wir die Tür auch nicht mehr bekommen“, sagte mir freundlicher Mitarbeiter am Telefon (übrigens: den niedlichen schwedischen Akzent haben meiner Stichprobe zufolge nur die, die die Tonbänder besprechen). Wir waren uns einig, dass ein Schrank ohne Tür eine Enttäuschung ist.

Ich mahnte mit aller gebotenen Höflichkeit an, dass mit Sicherheit nicht ich es sein werde, der zwei Corpora, neun Schubladen, sechs Bretter, drei Körbe, eine Stange und keine Tür wieder die Treppe hinunter, ins quadratische Auto und zurück ins schwedische Möbelhaus transportiert. Dann legte ich auf. Meine Frau sah mich mitleidig an. „Du weißt es besser, oder?“, sagte sie.

Die Sitze sind ja noch umgeklappt.

Von Felix Harbart