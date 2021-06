Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch. Wenn meine Mitbewohnerinnen die Spülmaschine ausräumen, schleiche ich mich danach oft an den Küchenschrank und sortiere die Suppenteller richtig. Die Einkaufsliste schreibe ich in der Reihenfolge, in der ich im Supermarkt an den Produkten vorbeikomme. Alles andere wäre ja auch Wahnsinn.

Das wankende Selbstbild

Doch kürzlich allerdings geriet mein Selbstbild ins Wanken. Mein Stromanbieter schickte eine Karte und bat um den aktuellen Zählerstand. Ich legte das Schreiben auf den Stapel mit der Post, die ich demnächst bearbeiten musste, weil sie sich nicht einfach zu den Akten sortieren ließ. Ein paar Tage später wollte ich den Zählerstand ablesen – doch die Karte war weg.

Wo ist die Karte mit dem Zugangscode?

Ich durchsuchte mein Zimmer, die Küche, verteilte den Papiermüll auf dem Boden und drehte jedes Zettelchen um. Nichts. Zwar kann man die Angaben auch online machen, allerdings nicht ohne einen Zugangscode, der natürlich auf der Karte steht. Hätten die im Jahr 2021 nicht einfach eine E-Mail schreiben können? Ich rief also beim Stromanbieter an und teilte einem sehr freundlichen Mitarbeiter meinen Zählerstand telefonisch mit.

Rotes Fähnchen an der E-Mail

Ein paar Stunden später wollte ich eine Mail schreiben – und entdeckte es: Eine E-Mail von meinem Stromanbieter befand sich im Postfach, einige Tage alt, ich hatte sie sogar mit einem roten Fähnchen markiert. Es hatte wohl offenbar nie eine Karte gegeben.

Diese Ereignisse sind jetzt einige Wochen her. Doch zu meiner Schande muss ich gestehen: Die Geschichte endet hier noch nicht. Neulich beim Aufräumen fiel mir sie mir doch tatsächlich in die Hände – die vermisste Ablesekarte. Ungläubig blickte ich auf das kleine Stück Papier.

Ich sollte aufhören, mich als ordentlichen Menschen zu bezeichnen.

Von Johanna Stein