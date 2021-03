Schon zum zweiten Mal wird der Gospelkirchentag wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Das Festival soll nun im September 2022 in Hannover über die Bühne gehen. Dazu werden rund 5000 Sängerinnen und Sänger erwartet.

Mitreißend: Chöre wie Get up aus Kassel begeisterten in der Vergangenheit bei Gospelkirchentagen. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)